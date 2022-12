Magyarországon nem lesz gond a gázellátással, több mint 70 százalékos töltöttségűek a gáztárolók

December végén is több mint hetven százalékos töltöttségűek a hazai gáztárolók – ezen a télen már nem lehet gond a készletekkel. Eközben a magyar háztartások által fizetett energiár is a legkedvezőbbek közé tartozik Európában – számoltak be róla az M1 Híradóban.

Novemberben is Magyarországon volt a legolcsóbb az egész európai unióban a villamosenergia ára a lakossági fogyasztók számára – ez derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adataiból. Míg hazánkban átlagosan 9 eurocentbe került 1 kwh villamosenergia, addig például Németországban majdnem 65 eurocetet kellett fizetni ugyanezért a mennyiségért. Sőt, ha egy magyar háztartás 20%-kal meghaladta az átlagfogyasztást, még akkor is a legkevesebbet kellett fizetnie az unióban. 1 kwh földgázért Ausztriában és Hollandiában kellett a legtöbbet fizetni, majdnem 30 eurocentet. Magyarországon azonban ennek csupán töredékét, csaknem 2 és fél eurocentet kellett fizetniük a lakossági fogyasztóknak. Ezzel novemberben – az év előző hónapjaihoz hasonlóan – egész Európában hazánkban volt a legolcsóbb a földgáz. Várhatóan a jövő évben is a magyar fogyasztóknak kell majd a legkevesebbet fizetniük az energiáért az Európai Unióban. Marad ugyanis a rezsicsökkentés, aminek a fenntartásával megvédi a kormány a magyar családokat az energiahordozók szankciós felárától – ezt a héten az energiaügyi miniszter erősítette meg közleményében. Lantos Csaba hozzátette, hogy januártól sem változnak a rezsicsökkentett szint felett fizetendő úgy nevezett lakossági áram- és gázárak sem, amelyek a piaci árnál jóval kedvezőbbek. Így nem nőnek az egyetemes szolgáltatásra jogosult mintegy hatmillió fogyasztó terhei sem. Magyarországon a rezsicsökkentés és a nyáron létrehozott Rezsivédelmi Alap védi meg a családokat a drasztikus költségnövekedéstől. Lesz is mit felhasználniuk a hazai fogyasztóknak, a magyarországi földgáztárolók töltöttsége ugyanis december közepén több mint 72%-on áll, azaz csaknem 4,6 milliárd köbméter földgáz áll a tárolókban. 2018-ban, jóval az európai energiaválság előtt majdnem 1 milliárd köbméterrel kevesebb földgáz állt rendelkezésre a hazai tárolókban. De a tavalyi évben is hasonló volt a helyzet. Az elmúlt 4 év adatai alapján elmondható, hogy a hazai földgáztárolók töltöttségén nem érezteti hatását az európai energiaválság. Ugyanez igaz a magyar lakossági energiaárakra is.