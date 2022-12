Mutatjuk, milyen idő lesz szenteste és karácsonykor

Szenteste napján szakadozik, csökken a felhőzet, mindenütt megszűnik a csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között várható. Este párás lesz a levegő, köd képződhet. Karácsony első napján a köd napközben ritkul, de kevés helyen tartósan megmaradhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 6, 11 fok között várható. Karácsony második napján ismét nagy területen képződhet köd.

(Forrás: OMSZ)

Szenteste napján egyre nagyobb területen – legkésőbb a délnyugati megyékben – szakadozik, csökken a felhőzet, mindenütt megszűnik a csapadék, délután már csak elvétve lehet kisebb eső, zápor.

A nyugati, északnyugati szelet több helyen élénk, főként a főváros tágabb térségében erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között várható. Késő estére 0 és 6 fok közé hűl le a levegő – írta az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Este derült vagy gyengén felhős lesz az ég, éjfél után a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet. Párás lesz a levegő, a Dráva mentén és az északkeleti megyékben köd, illetve rétegfelhőzet is képződhet. Mérséklődik az északnyugati szél. Vasárnap hajnalban, karácsony első napján -2, +4 fok valószínű.

Napközben közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, a köd napközben ritkul, de kevés helyen tartósan megmaradhat.

Legfeljebb szitálás fordulhat elő. A délire, délkeletire forduló szelet az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk széllökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 6, 11 fok között, a tartósan ködös helyeken kevéssel fagypont felett várható.

Hétfőn, karácsony második napján ismét nagy területen képződhet köd az éjszaka folyamán, illetve rétegfelhőzet, amely napközben is tartósan megmarad. Főleg a Dunántúlon, illetve a déli megyékben vékonyabbá, szakadozottabbá válik a felhőtakaró, az említett tájakon lehet több-kevesebb szűrt napsütés.

A szitálás mellett helyenként, főként északon, északkeleten valószínű gyenge eső, majd estétől máshol is nő a csapadékhajlam. A délnyugati, déli szél időnként megélénkül, néhol meg is erősödik, majd az esti óráktól az Észak-Dunántúlon északnyugatira fordul a légmozgás. A minimum-hőmérséklet 0 és +8, a maximum-hőmérséklet általában 7 és 13 fok között várható, a kevésbé felhős tájakon 14, 15 fok is lehet.