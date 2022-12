Erdő Péter: Éljük meg a karácsony csodáját, Krisztus születését állítva középpontba

Megkezdődött karácsony ünnepe, ilyenkor Jézus születését ünneplik a keresztények. Erdő Péter bíboros az M1-nek adott ünnepi interjújában azt mondta: Krisztus szolidaritást vállalt az egész emberiséggel, belőle merítjük minden évben a reményünket. Az esztergom-budapesti érsek arra hívta fel a figyelmet, hogy igyekezzünk megélni a karácsony csodáját, és a lényeget, Jézus Krisztus születését állítsuk a középpontba – hangzott el az M1 Híradójában.

„Karácsony ünnepére mindig egyformán készülünk” – fogalmazott Erdő Péter bíboros a közmédiának adott ünnepi interjújában. Az esztergom-budapesti érsek azt mondta: Krisztus szolidaritást vállalt az egész emberiséggel, belőle merítjük minden évben a reményünket.

„Isten eljött közénk és egy ember életében mondta ki mindazt, amit közölni akart az emberiséggel, ezzel megteremtette a biztos alapot és a szívnek a belső nyugalmát. Mindenki számára, aki elfogadja ezt az örömhírt” – fejtette ki.

A bíboros Ukrajnával kapcsolatban hangsúlyozta:

az egyház a háború kitörése óta minden tőle telhetőt megtesz, hogy segítse a menekülteket.

„Sok menekült érkezik hozzánk, egyházunk a kezdet kezdetétől mindent megtesz ami erejéből telik, ott voltunk, ott vagyunk a határon, a határ közelében az ukrán határnál, Budapesten is a fogadóközpontokban. De egyes plébániákon intézményeinkben is nagy számban fogadtunk be menekülteket. Foglalkoztunk a menekült gyerekek iskoláztatásával” – jelentette ki.

„Karácsonykor felerősödik az emberekben a segítségnyújtás iránti vágy, a segítségadásnak pedig a szereteten kell alapulnia” – szögezte le az esztergom-budapesti érsek, aki egy személyes üzenetet is küldött a kárpátaljai magyaroknak ünnepekre.

„Velünk az Isten. Nincsenek egyedül azért sem, mert velük érzünk és igyekszünk segíteni őket. Követni a sorsukat. De főleg nincsenek egyedül azért, mert Isten senkit nem hagy teljesen egyedül. Egyetlen népet, egyetlen csoportot sem.”

A bíboros ezekben a nehéz időkben kiemelten fontosnak nevezte, hogy imádkozzunk a békéért, hogy Isten legyen hatalmasabb minden gonosz erőnél.

„Isten és a teremtett világ között van egy alapvető harmónia. Mi emberek akkor vagyunk boldogok hogyha ebbe tudatosan és szeretettel beleilleszkedünk. Tehát tapintattal, figyelemmel a körülöttünk lévő teremtett világ iránt hálával és személyes szeretettel Isten iránt. És ezt Jézus mondta el nekünk, ő az aki tanúságot tett róla, ő az aki Istennek a végső szava az emberiséghez.”

Az ünnepekkel kapcsolatban a bíboros azt is hangsúlyozta, hogy igyekezzünk megélni a karácsony csodáját. Ne vesszünk el az ünnepi készülődés részleteiben. A lényeget Jézus Krisztus születését állítsuk a középpontba.