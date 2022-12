Több mint száz ukrán menekült artista és cirkuszművész a Fővárosi Nagycirkuszban tölti az ünnepeket

Több mint 100 ukrán menekült artista és cirkuszművész tölti az ünnepeket a Fővárosi Nagycirkuszban, ahol szállást és munkát is kapnak. Van olyan artista gyerek, aki már majdnem egy éve Magyarországon él, mert nincs hová mennie. A legtöbben azt mondták: jól érzik itt magukat és szeretnek fellépni, mert így legalább visszaadhatnak valamit a nézőknek abból, amit itt kaptak Magyarországon – számoltak be róla az M1 Híradójában.

A karácsonyi cirkuszi show-ra készülnek ezek a fiatalok artisták. Szívüket, lelkület beleadják a produkcióba. Valamennyien Ukrajnából érkeztek és a fővárosi nagycirkuszban kaptak munkát.

A 13 éves Anna Harkivból érkezett. Azt mondta: nem volt más választása, csak az, hogy maga mögött hagyja az addigi életét.

„Otthon most nem túl nyugodt a helyzet, nagyon sokszor, hosszú ideig nincs villany. Nincs fűtés és víz se. A legelején Lembergben gyűltünk össze, aztán ott átléptük a határt és jöttünk Budapestre. Miután megérkeztünk, jött a többi gyerek is a szüleivel, ők is elhelyezkedtek. Nagyon jó dolgunk van itt, adtak házat, ahol lakhatunk, ételt- italt, és munkát is kaptunk” – mondta Anna.

A gyerekek többségének létfontosságú most a cirkusz. Azt mondják: itt nemcsak anyagi, de lelki támogatást is kapnak.

„Sok barátot szereztem már, az különösen tetszik, hogy mindenki támogat bennünket, tudunk edzeni és lehetőséget kapunk a fellépésre” – mondta egy a harkivi kisfiú.

A gyerekeket a harkivi cirkusziskola vezetője edzi Budapesten, nap mint nap. Ő is a háború elől jött Magyarországra. Elérzékenyülve mesélt a csoportjáról. Úgy fogalmazott: soha nem felejtik el azt a sok segítséget, amit a magyaroktól kaptak.

„Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk és esélyt kaptunk arra, hogy a gyerekeinkkel a legszeretettebb dolgot csináljuk. És még arra is van lehetőségünk, hogy kimenjünk az arénába és a megajándékozzuk a művészetünkkel a közönséget és az itteni gyermekeket” – mondta a harkivi cirkusziskola vezetője.

Több, mint 100 ukrajnai művészt fogadott be a Fővárosi Nagycirkusz. A munka mellett szállást és tanulási lehetőséget is biztosítanak nekik. A főigazgató azt mondta: igyekeznek minden segítséget megadni, amire csak szükségük lehet.

„Itt bőrszínre, vallásra, nemzetiségre való tekintet nélkül segítik egymást az emberek, oly szinten, hogy az életüket ráadják erre a fajta bizalomra. És amikor kitört a háború, akkor tudták az ukrán művészek, hogy Budapest egy olyan bázispont, ahová meg lehet érkezni. Van, aki csak egy hétig maradt, valaki csak erőt gyűjtött, valaki csak szállást kért, de vannak, akik már egy éve itt élnek velünk” – fogalmazott Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója.

És úgy tűnik, még maradnak egy ideig. Szentestére sem ürül ki a Fővárosi Nagycirkusz. Több mint 100 ukrán menekült tölti majd itt a karácsonyt. Ők már a január 2-i fellépésükre készülnek. Budapesten tartják ugyanis azt az ifjúsági fesztivált, amelyet Dnyipróban – a háború miatt – nem lehetett megszervezni.

(Kiemelt kép: M1)