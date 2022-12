A Bojtorján együttessel ünnepli a karácsonyt a Dankó Rádió

A Magyarországon egyedülálló „country együttes” örökzöld slágerei hallhatók a Dankó Rádióban a karácsonyi hétvégén. A nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb együttesének pályafutására archív anyagokkal emlékeznek, valamint Pomázi Zoltán, az együttes énekes-gitárosa Nádas György Jó pihenést! című műsorában felidézi a zenekar életének meghatározó pillanatait.

A Dankó Rádió örökzöld hétvégéinek sorozata, amelyben legendás előadók legnagyobb slágereivel kedveskednek a hallgatóknak, a Bojtorján együttessel folytatódik december 24-én és 25-én.

A korábban Anakonda néven zenélő együttes 1974-ben vette fel a Bojtorján nevet. Népszerűségük csúcsán többször is jártak az Amerikai Egyesült Államokban. 1984-ben az amerikai countryzene fővárosának számító Nashville-ben fesztiváldíjat nyertek, és a zenekar a londoni Wembley Stadionban is fellépett már. A nyolcvanas évek végén ketté vált, majd 1999-ben újjáalakult együttes több gyermeklemez elkészítésében is közreműködött, és az eredeti Bojtorján dalokkal a mai napig járja a Kárpát-medencét.

A Dankó Rádió a karácsonyi hétvégén a magyar „country együttes” pályafutását idézi fel, legnépszerűbb slágereikkel és archív anyagokkal. Pomázi Zoltán, az együttes énekese és gitárosa Nádas Györgynek mesél arról, hogyan szerette meg a country zenét, miként kezdődött a Bojtorján együttes karrierje, és azt is elmondja, milyen foglalkozást szántak neki eredetileg a szülei.

Dankó Rádió – 10 éve a magyar zene rádiója!

Kiemelt kép: Nemzeti Fotótár – archivum.mtva.hu