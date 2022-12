Már lehet jelentkezni az egyetemek, főiskolák jövő szeptemberben induló képzéseire

A megújult felsőoktatási rendszer részeként a pontszámítás a jelentkezők számára kedvezően változik meg – derül ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium közleményéből.

Kiemelték, hogy a felvételi rendszer megújításának első lépéseként a 2023-as felvételi eljárásban már az intézmények dönthettek arról, hogy hol, mely szakokhoz kérnek emelt szintű vagy középszintű érettségit és milyen minimumpontszámot alkalmaznak szakonként. Az idei évtől teljesen elektronikussá váló felvételi további újdonsága, hogy a kor igényeinek megfelelően a jelentkezők már mobil eszközről is jelentkezhetnek.

Rugalmasabb rendszer

A felvételi megújításával rugalmasabb felvételi rendszer jön létre, hiszen a felvételi kapacitások képzési területenként jelennek meg, nagyobb mozgásteret biztosítva a jelentkezőknek a szakok és egyes telephelyek közötti választásban.

Jelentősen bővülő kapacitások várják a jelentkezőket az agrár, műszaki, informatika, orvos- és egészségtudomány, pedagógus, természettudomány területén, míg az elmúlt évek széleskörű hozzáférése biztosított a felvételi során a gazdaságtudomány, bölcsészettudomány, társadalomtudomány területeken is.

Mindezek a magyar gazdaság tudásgazdaságát és társadalmi-munkaerőpiaci igényeit hivatottak szolgálni.

Azt is hangsúlyozták, hogy azok a jó gyakorlatok, melyek a hallgatóknak kedvezőek voltak a jövőben is megmaradnak és a felsőoktatásba történő bejutás könnyebbé válhat a korábban tanulmányokat végző, vagy diplomával még nem rendelkezők számára. Így továbbra is lehetőség van a szakképzésből egyetemre való bejutásra, a több pontszámítási mód közül a legjobb érvényesítésére és az oklevél alapján történő pontszámításra.

Több száz alap- és mesterképzés

A jelentkezők több száz alap– és mesterképzésből válogathatnak 15 képzési területen, emellett számos felsőoktatási szakképzés is várja a jelentkezőket. A felvételi során ingyenesen három, összesen pedig hat képzésre lehet jelentkezni, és megjelölhető mind a hat képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formája is.

A felsőoktatás megújításával egy olyan kiszámítható és rugalmasabb struktúra jött létre, amely jelentősen növeli a magyar fiatalok képzésének színvonalát. Az új fenntartói modell sikerességét igazolja, hogy a nemzetközi rangsorokon már 11 magyar egyetem szerepel a legjobb 5 százalékban, amelyre a hallgatók kétharmada jár. A felsőoktatásnak a magyar nemzet versenyelőnyét, innováció képességét és a tudásgazdaság megerősödését kell garantálnia, mindezek mellett pedig kiemelt célja az értékteremtés, mert ez szolgálja az itt tanuló közel 300 ezer hallgató érdekeit

– hangsúlyozta Hankó Balázs felsőoktatásért és innovációért felelős államtitkár, aki kiemelte azt is, hogy a továbbtanulás előtt állók megismerkedhetnek a magyar felsőoktatás kiválóságával a 2023. január 12-14. között megrendezésre kerülő Educatio szakkiállításon.

A kiemelt kép illusztráció.