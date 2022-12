Taszítja a turistákat a díszkivilágítás híján sötét és komor Budapest

Komoly bevételektől eshet el Budapest, amiért nem díszítették fel a szokásos karácsonyi fényekkel a főváros leghíresebb sugárútját, az Andrássy utat. Elemzők szerint ugyanis rengeteg turistát vonzott az elmúlt években az ünnepi hangulatú város, és ezek a turisták sokat is költöttek. Nemcsak külföldön, más magyar városokban is megoldották a kivilágítást az energiaválságban is. Budapest viszont sokak szerint komor és sötét – hangzott el az M1 Híradójában.

Hatalmas karácsonyfadíszek, csillogó fényfüzérek és tömeg. A debreceni Dósa Nádor tér igazi turistalátványosság az ünnepi időszakban. „Elképesztő, Budapestről jöttünk le szétnézni, és ott nem láttunk ilyet, tehát tényleg, nagyon gyönyörű minden” – mondta egy járókelő. Debrecen belvárosát már a hónap elején feldíszítették. De a szegedi Dóm tér is kivilágítva várja a látogatókat: sötétedés után igazi fényárban úszik a tér. A fényfüzérek a központi karácsonyfát összekötik a tér szélén lévő faházakkal. Az Andrássy úton Budapesten a fákat és a lámpaoszlopokat is minden évben kivilágították ebben az időszakban. Most ez azonban elmaradt. Ahogyan az Oktogon és a nagykörút sem kapott karácsonyi díszkivilágítást 2022-ben. Karácsony Gergely főpolgármester ugyanis úgy döntött: a rezsiválság miatt a díszkivilágításon akar spórolni a főváros. Számításaik szerint ezzel 28 millió forintot takarítanak meg a 400 milliárdos költségvetésből. A miskolci adventi villamosnak kívülről mézeskalács mintája van és fényfüzérekkel világítják meg az ünnepi időszakban. Így volt ez a budapesti fényvillamossal is, amely néhány év alatt igazi turistacélponttá vált Budapesten. De csak tavalyig. Idén ugyanis a fényvillamoson is spórolt a főváros. Kívülről aligha ünnepi az adventi villamos idén. És a belsejét is csak néhány apró girland-dal díszítették. Kapcsolódó tartalom Karácsonyi kivilágításra nincs, tanácsadókra viszont van több tízmillió forint Budapesten Egyre többen hiányolják Budapestről a karácsonyi hangulatot. Főleg az Andrássy út nyújt sokak szerint lehangoló látványt, amelynek fényei alapvetően határozták meg az elmúlt években az adventi időszakot. A főpolgármester új tanácsadójával szemben is felmerült már az ügynökvád Karácsony Gergely új városdiplomáciai tanácsadójával kapcsolatban is szóba került már, hogy vannak nem nyilvános amerikai kapcsolatai. „A főpolgármester jóval többet költ tanácsadókra, mint amennyit a díszkivilágításon spórol” – ismertette a XXI. Század vezető elemzője az M1-en. Nagy Ervin szerint Karácsony Gergely döntéseinek hátterében átgondolatlanság és következetlenség áll, mert a díszkivilágítás hiánya rosszul érinti például a turizmust is. „Ilyenkor azért mindig azt is mérlegelni kellene, – és ez a legnagyobb probléma – hogy milyen közvetett hatásai vannak ennek a turizmusra, a vendéglátásra és más egyebekre. Amit fájlalnak egyébként most a kritikusai a főpolgármesternek, az az, hogy ezek a döntések átgondolatlanok, nincsenek kiszámolva, nincs mögöttük egy hatástanulmány” – fogalmazott az elemző. Már két éve arról írt a pestisracok.hu, hogy a főpolgármesternek 40 tanácsadója van, akiknek havonta 30 millió forintot fizetnek. De ez az összeg azóta még tovább emelkedett. A Magyar Nemzet többször is nyújtott be közérdekű adatigénylést a fővárosnak. Ebből kiderült, hogy az elmúlt években 50, de volt olyan tanácsadó, akinek 100 százalékkal is nőtt a juttatása. Vagyis havonta többet költ tanácsadókra a főváros, mint amennyit a karácsonyi díszkivilágításon megspórol.