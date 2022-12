Orbán Viktor: A választáson hárommilliárd forint állt szemben hárommillió választóval, és az utóbbiak győztek

Orbán Viktor miniszterelnök, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kovács Zoltán nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár vesz részt az e heti Kormányinfón, ahol a kormányfő válaszol a kérdésekre. Az eseményt az M1 és a hirado.hu élőben közvetíti.

A rendszerváltás óta ez volt Magyarország legnehezebb éve, de a nehéz években nyújtott teljesítményt az ember mindig kétszeres súllyal értékeli és ezért nem túlzás azt mondani, hogy 2022-ben Magyarország rendkívüli teljesítményt nyújtott – mondta Orbán Viktor miniszterelnök évzáró nemzetközi sajtótájékoztatóján.

Rendkívüli teljesítményt nyújtott az ország a választáson, ahol a nemzetközi szereplők olyan súllyal vettek részt, mint eddig soha. “Csak az eddig felszínre került tények alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy hárommilliárd forint állt szemben hárommillió választóval és az utóbbiak győztek” – mondta Orbán Viktor.

Nincs még egy olyan ország az unióban, ahol 1990 óta ne lettek volna előrehozott választások, ezért kimondható, hogy stabilitás és kiszámíthatóság szempontjából Magyarország az első helyen áll. “Az is felértékeli a választási teljesítményt, hogy nyilvánvaló, hogy Brüsszel és a liberális kormány baloldali kormányt akart” – mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint ez abból is látszik, hogy a választás előtt semmiképp nem akartak pénzt juttatni Magyarországnak, ezért nem sikerült már 2021-ben megkötni az újraindítási alapról szóló szerződéseket. “Ugyanez a cél most Lengyelországban is” – mondta.

A kormányfő szerint a magyarok nem kértek a külföldi beavatkozásból és nem kértek a dollárbaloldalból sem. “És nem hiszem, hogy ez egyhamar megváltozna Magyarországon.”

A második nagy eredmény, hogy sikerült kimaradnunk a háborúból

Ebből ki kell maradnunk, mert rengeteg magyar él keleti szomszédunkban és ez egy olyan háború, aminek csak vesztesei vannak. Vesztese a két háborús fél és vesztese az európai gazdaság is. A kihívás, hogy Európa el tudja-e kerülni a recessziót, ami a háborúból és az abban való szerepvállalással jár, amit szankcióknak hívnak.

Aki fegyvereket szállít, aki katonákat képez, aki finanszírozza az egyik felet – ahogy az Európai Unió –, az benne van már a háborúban.

Csak remélni tudjuk, hogy ennél jobban nem keveredünk bele – hangsúlyozta Orbán Viktor. Magyarország teljesítette keresztényi kötelességét, amikor megindította történetének legnagyobb humanitárius akcióját az Ukrajnából menekültek megsegítésére.

A migrációs nyomásnak továbbra is ellen tudtunk állni

A harmadik nagy teljesítmény az volt, hogy a migrációs nyomásnak továbbra is ellen tudtunk állni. Hazánk helyzete azért is speciális, mert keletről és délről is nyomás alatt áll.

Megmaradt a rezsicsökkentés lényege

Negyedik rendkívüli teljesítménye Magyarországnak, hogy tudta finanszírozni a megnövekedett energiaárakat. Ugyanazért a mennyiségű energiáért 10 milliárd euróval többet kellett fizetni, mint korábban és mindezt úgy sikerült megvalósítani, hogy az emberek továbbra is részesülnek a rezsicsökkentésből, ami havi körülbelül 180 ezer forintot jelent.

A foglalkoztatottság a csúcson jár

Az ötödik nagy teljesítménye Magyarországnak idén az volt, hogy a munkaalapú társadalmi modellt fenn tudta tartani, soha ennyien nem dolgoztak még hazánkban – emelte ki a kormányfő.

A foglalkoztatottság a csúcson jár, most 74,6 százaléka dolgozik az embereknek. Fontos körülmény, hogy választási évben sikerült csökkenteni a költségvetési hiányt, ami nagyon ritka Európában. Sikerült mindez úgy, hogy visszaadták a 13. havi nyugdíjat, bevezették a 25 év alattiak szja-mentességét, a családok pedig adóvisszatérítést kaptak.

A hatodik nagy teljesítményünk, hogy sikerült megállapodnunk az Európai Unióval a liberális, hungarofób ellenszél ellenére is.

Orbán Viktor rögzítette:

2023-ban is prioritás, hogy kimaradjunk a háborúból, kimaradjunk a gazdasági recesszióból, jövő decemberre egyszámjegyű legyen az infláció.

A kormányfő beszélt arról is, hogy a kormányülésen szó lesz arról, hogy a 25 év alattiak szja-mentességét kiterjesztik a 30 év alatti anyákra is. A tervek így néznek ki, a céljainkat nem adjuk fel, szuverenitás, szabadság, teljes foglalkoztatás és családtámogatás, ezeket nem akarjuk feladni – zárta tájékoztatóját Orbán Viktor.

A baloldali média és a baloldali pártoknak jutott támogatások politikai támogatásnak minősülnek

A közmédia kérdéseire – az Európai Parlament 2011 óta folyamatosan bírálja Magyarországot, miközben óriási korrupciós botrány pattant ki, illetve, hogyan értékeli a miniszterelnök a baloldali „guruló dollárok”, a külföldi párttámogatások ügyét, Orbán Viktor kifejtette: nem lát különbséget a baloldali média és a baloldali pártok között. Az egyiknek vagy a másiknak jutott támogatások ugyanannak minősülnek, politikai támogatásnak.

A mocsarasodás ellen egyetlen orvosság van: a mocsarat le kell csapolni

A miniszterelnök szerint miután Magyarország is része az EU-nak, nem szabad kívülállóként tekintenünk a dologra, még akkor sem, ha az ember elsőként ezt tenné.

„Bagoly mondja verébnek” – fogalmazott a miniszterelnök.

A magyarokat ugyan nem érinti a nemrég kipattant EP-s korrupciós botrány, de annak a hipokrita, álszent politikai karakternek a felszínre kerülése, amiről egyes EP-képviselők megismerhetők, ránk is rossz fényt vet.

Orbán Viktor kiemelte: közvélemény-kutatások bizonyítják, hogy a magyarok többsége azt szeretné, ha felszámolnák az Európai Parlamentet a jelenlegi formájában, és helyette nemzeti parlamentek működnének. Jobb lenne a közvetlen választás helyett inkább a nemzeti parlament által delegált képviselőket küldhetnénk az EP-be.

„A mocsarasodás ellen egyetlen orvosság van: a mocsarat le kell csapolni!”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

