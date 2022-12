Adómentesek maradhatnak 30 éves korukig a gyermeket vállaló nők

A kormány szeretné elérni, hogy a következő év végére egy számjegyűre zsugorodjon az infláció. Erről is beszélt szerdán a miniszterelnök. Orbán Viktor azt is mondta: a szerdai kormányülésen vitatják meg azt a lehetőséget, hogy a fiataloknak 25 éves korig járó adómentességet – a gyermeket vállaló nők esetében – 30 évre emeljék. Közben a jövő évi minimálbér összegéről szóló megállapodást is aláírták, ami januártól több ágazatban is béremelkedést hoz majd – számolt be róla az M1 Híradója.