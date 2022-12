Világsztár is segítette a Jónak lenni jó! akcióját

Több mint 180 millió forint gyűlt össze a közmédia idei karitatív kampányában. A tizenegyéves múltú Jónak lenni jó! ezúttal a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének (MVGYOSZ) gyűjtött, a szervezet támogatásáért számos hazai és világsztár fogott össze.

Speciális tankönyvek beszerzésére, vakvezetőkutyák kiképzésére, hangos- és Braille-könyvtár állományuk gyarapítására és fejlesztésére, valamint a mindennapi életvitelt segítő eszközök beszerzésére fordítja adományát a MVGYOSZ – jelentette be a közmédia december 18-i ünnepi, Jónak lenni jó! műsorfolyamában Nagy Sándor, a szervezet elnöke, aki egyúttal megköszönte a felajánlók és a közmédia önzetlen segítségét. A Duna aranyvasárnap egésznapos műsorfolyamban számolt be az akcióról, de valamennyi csatornán biztattak az adakozásra.

Idén a kampány fővédnöke Roska Botond, a látás-visszaállításán dolgozó, világhírű neurobiológus volt, valamint a program sikeréért két jószolgálati nagykövet is tevékenykedett: Gubás Gabi Jászai Mari-díjas színművész, továbbá Szalai Ádám nyolcvanhatszoros válogatott labdarúgó, aki Novodomszky Éva, a Duna műsorvezetője mellett személyesen is segítette a vasárnapi adománygyűjtést. A futballhős amellett, hogy fogadta adományozók telefonjait, bekötött szemmel, vakvezető kutyával közlekedett és bejelentkezett élőben a híradóba is.

A sportoló dedikált válogatott mezét ajánlotta fel a kampány aukciójára, ezzel sokakat inspirált jótékonykodásra: a Béres Alapítvány felajánlott Béres József, a Béres Csepp feltalálójának kutatási naplójából egy saját kezű jegyzetet, valamint Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós nevében a Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ a Szojuz 36 űrhajó indítókulcsának sorszámozott, eredeti hiteles másolatával és az űrhajós által aláírt és hitelesített okirattal csatlakozott a kezdeményezéshez.

Idén is nemzetközi híre ment az adománygyűjtésnek: míg tavaly a budapesti Eucharisztikus Világkongresszus után Ferenc pápa, addig idén a világhírű olasz tenorista, Andrea Bocelli csatlakozott a felajánlók köréhez, aki két, kereskedelmi forgalomban nem kapható könyvalbumot adományozott, amelyeket dedikált is. A világhírű művész egy elismerő levelet is eljutatott a közmédiának, amelyben hangsúlyozta, fontos, hogy megőrizzük gyermekkorunk tisztaságát és nagylelkűségét, és gyakoroljuk azt a hétköznapokban is.

A MVGYOSZ részére fenntartott adományvonal továbbra is él. Segíteni 500 forinttal a 13600-as telefonszám hívásával és a 96-os azonosító megadásával, vagy SMS-ben a 96-os szám elküldésével lehet a 13600-as adományvonalon, valamint a Jónak lenni jó! honlapján megvásárolhatók még azok a relikviák, amelyek eddig nem keltek el.