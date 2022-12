Újabb dollármédium indulhat Soros György és a Biden-kormány támogatásával

Az amerikai kormány Soros György alapítványával, a Rockefeller Alapítvánnyal és másokkal együtt új médiaszervezetet akar létrehozni Magyarországon Internews in Hungary néven.

A hirado.hu is beszámolt róla, hogy a régi indexesek új oldala, a Telex 300 millió forintnyi dollárt kap az Egyesült Államokból, azt is bemutattuk, hogy finanszíroznak egy sor baloldalhoz köthető magyar médiumot külföldről.

Most az Origo friss cikke nyomán a legújabb kezdeményezésről, a hamarosan induló Internews-ról közölt összeállítást. A portál szerint ennél a hálózatnál találkozik az amerikai adófizetők és Soros György pénze.

Forrásainak 80 százaléka Amerikából származik

A portál felidézte, hogy „A helyi hangok. Globális változás” mottóval működő Internews nevű médiumot 1982-ben hozták létre. 1986-ban jegyezték be az amerikai jog értelmében „nonprofit szervezetként” Kaliforniában Internews Hálózat néven. Az Internews európai verzióját 1995-ben indították, központja Londonban van. Az amerikai hálózati portál saját bevallása szerint „médiafejlesztéssel” foglalkozik egy sor országban.

A Wikipédia szerint az Internews forrásainak 80 százaléka az Egyesült Államok kormányától származik, de beszámolóikból tudható, hogy a támogatók között a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány, de például a Google és a Facebook is felbukkan.

Nem Magyarország az egyetlen célország

2022. november 5-én jelent meg a hír, miszerint „az amerikai kormány – együtt Soros György alapítványával, a Rockefeller Alapítvánnyal és másokkal – új média szervezetet akar létrehozni Magyarországon Internews in Hungary néven”. Az információt a Független Hírügynökség (FüHü) oldalán publikálták. Az Internews egy olyan nemkormányzati szervezet, amelyet az Egyesült Államokban alapítottak a média támogatására. Nem Magyarország az egyetlen célország: Ukrajna, Lengyelország, Románia, Örményország és Georgia-Grúzia is szerepel a programban, melynek célja „erős független média létrehozása”.

Az amerikai törekvésről a jobboldali Breitbart portál is beszámolt, kiemelve, hogy a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány, a Rockefeller Alapítvány és a Biden-kormányzat egy Magyarországon irodát nyitó ellenzéki médiaszervezetet finanszíroz. Az indulásról szóló értesüléseket alátámasztják az Internews weboldalain található álláshirdetések is, amelyek szerint a csoport most „egy amerikai kormány által finanszírozott projekthez keres munkatársakat”, a projekt székhelye Budapesten lesz.

Főszerkesztőt kerestek

2022. december 6-án számolt be róla a magyar sajtó, hogy továbbra is keresi magyarországi főszerkesztőjét az Internews nevű, magát függetlennek nevező, de valójában a nemzetközi baloldalhoz köthető médiavállalkozás. A LinkedIn nevű közösségi álláskereső portálon is megjelent hirdetésben az olvasható, hogy budapesti helyszínre szeretnének főszerkesztőt találni. Ideális jelöltjüket eredetileg októberig tervezték kiválasztani, de hirdetésük még december elején is aktív volt.

Bár az Internews vállalt céljai között is szerepel a „független média támogatása” a tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy hazánkban a baloldalhoz köthető médiumokhoz szoktak gurulni a dollárok. Korábban, 2016-ban már az Internews is megjelent Magyarországon: a Soros György-féle alapítvány mellett ők is finanszírozták a Direkt36 nevű oldalt. A projekt akkoriban háromszereplős volt: a Direkt 36 mellett a Soros Györgyhöz köthető blog és az általa finanszírozott Transparency International is részt vett benne.

