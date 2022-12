Tovább emelkedik a családi ellátások összege

Hornung Ágnes: A családot nem kell mindenáron megváltoztatni

Az előkészületek idén a korábbiaknál jobban megterhelhetik a családokat, ezért célzottan szeretnék támogatni az arra rászorulókat. A januári családtámogatások előrehozott utalása, valamint a nyugdíjemelés, ami a februárban 13. havi nyugdíjra is vonatkozik, mind segítség a családok számára – hangsúlyozta a hirado.hu-nak Hornung Ágnes. A családokért felelős államtitkár kifejtette: a családok védelme minden mást megelőz. Ezért is következetes a magyar kormány és a családpolitika iránya, amelynek célja, hogy a mai világban is ismerjék és fogadják el, hogy egy nemzet számára fontos értéket, a családot nem kell mindenáron megváltoztatni.