A bacon az új karácsonyi kedvenc a konyhában

A hagyományos karácsonyi menüt egyre több helyen váltják fel különböző ételkülönlegességek, így rengeteg család asztalán megjelenik az ünnepek alatt a bacon is, mint fő alapanyag. Kovács Péter, a Gierlinger termékeket is gyártó Tamási-Hús Kft. kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy Magyarország piacvezető bacongyártó vállalkozásaként felkészültek az év végi rohamra, sőt az év végén egy újfajta szeletelési technikával előállított, alacsonyabb zsírtartalmú, húsosabb ízdominanciájú verzió is megjelent a Premium Bacon családban.

Ahány ház, annyi szokás, tartja a híres mondás, és napjainkban hatványozottan igaz ez, ha a karácsonyi menüket vizsgáljuk. Míg korábban szinte majdnem mindenhol jelentős szerepet kapott a töltött káposzta, a rántott ponty vagy a halászlé a menüben, úgy ma már sok helyen ezek nem kötelező elemei az ebédnek és a vacsorának, hiszen a jól bevált tradicionális ételeken túlmutató finomságokban is gondolkoznak a háziasszonyok. A karácsonyi menü legújabb slágeralapanyaga a bacon lett az elmúlt években, amit az értékesítési adatok is alátámasztanak. December utolsó heteiben jelentősen több bacont vásárolnak a magyarok, mint az év bármely másik időszakában. „Az emberek a karácsony közeledtével nemcsak ajándékokra költenek többet, hanem az ünnepi menünek is megadják a módját. Kizárólag európai húsból készült szeletelt vagy kockázott oldalszalonna termékeink iránt egész évben magas a kereslet, de az ünnepek előtt érezhető egy roham, az értékesítés exponenciálisan megugrik ilyenkor, amit igyekszünk a legmagasabb színvonalon kiszolgálni” – fogalmazott, Kovács Péter hozzátéve, Magyarország piacvezető bacongyártó vállalkozása a minőség mellett a környezettudatosságot is kiemelt fontosságúnak tartja, ezért 2023-ban teljes mértékben elérik a karbonsemlegességet úgy, hogy a káros gáz kibocsátásával azonos mértékben klímabarát projekteket támogatnak. Levesbetétnek és dzsemnek sem utolsó a bacon A tapasztalatok szerint a pirított bacon levesbetétként is megállja a helyét, a sütőtöklevest például baconcsipsszel lehet remekül feldobni. Emellett illik a borsó- vagy édesburgonya-krémleveshez is, akár úgy is, hogy hagymát a bacon kisült zsírjában pirítjuk meg, amely aztán a krémleves tetejére kerül. Rengeteg családnál egyre gyakoribb elem karácsonykor, hogy az őzgerinc formában sütött húst baconös verzióban készítik el. Ehhez az őzgerincet baconnel béleljük ki, majd erre fektetjük a húst, ízlés szerint fűszerezve azt. A karácsonyi menü nagy kedvencei az asztalt gyümölcsökkel töltött húsok, melyek ízéhez a bacon tökéletesen passzol legyen az csirke vagy akár kolbásszal töltött karaj. Baconből dzsemet is lehet készíteni, amit egy csatos üvegbe helyezve, ünnepi szalaggal átkötve egyedi ajándékként is prezentálhatunk azon túl, hogy feldobhatjuk vele a karácsonyi menüt. Ehhez aprítsuk fel a ropogósra sült bacont, hagymát és keverjük össze whiskyvel, juharsziruppal, almaecettel és barnacukorral vagy akár kevés kávéval és lassú tűzön főzzük szirupos állagúra. Tökéletes kiegészítője egyben sült húsoknak, steaknek vagy akár pirítósra kenve is fogyasztható. A karácsonykor megmaradt bacont felhasználhatjuk szilveszterkor is, virslire tekerve tökéletes éjféli falatokat lehet belőle készíteni, serpenyőben sütve vagy leveles tésztába csavarva. A bacon igazi jolly joker az ünnepek alatt! A kiemelt kép illusztráció.