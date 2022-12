Orbán Viktor: Most ki kell jutni a Eb-re és aztán jöhet a vb!

Orbán Viktor a katari világbajnoki döntő helyszínén adott interjúban úgy fogalmazott: a vita eldőlt, Lionel Messi a legnagyobb, méghozzá szó szerint a legkisebb fiúból lett a legnagyobb hős. Hozzátette: a döntőn látható volt az is, hogy ki az új trónkövetelő, sőt a szemünk előtt zajlott le a generációváltás.

A tornát minden szempontból különlegesnek és rendhagyónak nevezte a miniszterelnök, ugyanis először rendeztek vb-t az arab világban, és először mutatta meg az igazi erejét az arab futball a marokkói válogatott révén.

Hangsúlyozta: a nyugati világnak először kellett megtanulnia más szabályok szerint viselkedni. Most nem vendéglátók voltak, hanem vendégek, mégis kísérletet tettek arra, hogy rákényszerítsék a szokásaikat a vendéglátókra, akik viszont – talán nem is tudatosan – egy régi európai bölcsesség szerint gondolkodtak: ha Rómában vagy, élj úgy, mint a rómaiak.

Nyugaton a gyarmatosító ösztönök elfeledtették ezt az ősi, több mint kétezer éves bölcsességet – vélekedett Orbán Viktor.

A kormányfő megjegyezte: a katariak a világbajnokságra költött pénzt bármi másra is elkölthették volna, örüljünk, hogy a futballra költötték.

A két ország közti kapcsolatokat kitűnőnek nevezve hangsúlyozta: Katar Magyarország számára egy baráti ország, van jónéhány komoly befektetésük Budapesten is.

A játék minőségéről szólva Orbán Viktor kiemelte: az, hogy az európai csúcsbajnokságokban a világ egyre több pontjáról játszanak, felemeli a sportág színvonalát mindenhol. A futball fő szabálya, ami egyben a vonzereje, már igaz Afrikára is: bárkiből lehet jó futballista, ha a Jóisten adott neki tehetséget és elég szorgalmat.

Jó tendenciának nevezte azt is, hogy – a FIFA magyar alelnöke, Csányi Sándor kezdeményezésére – attól, hogy valaki az utánpótlás-válogatottakban játszott valahol, felnőtt válogatottként szerepelhet a származása szerinti hazájában. Ezért van a marokkói meg más afrikai válogatottakban jó néhány futballista, aki ifistaként például Franciaországban volt válogatott.

Arról, hogy a torna előtt Szerbiára tippelt végső győztesként, Orbán Viktor azt mondta: minden világbajnokságon van egy sötét ló, és bár ő a szerbeket gondolta annak, végül a marokkóiak lettek azok. Nem gondolta, hogy a szerbek védelme ennyire átjáróház – tette hozzá, azonban méltatta Aleksandar Mitrovic Svájc elleni fejesgólját, és kinyilvánította részvétét a szerb legenda, Sinisa Mihajlovic halála miatt is.

A horvátokat azonban Orbán Viktor a világ elitjébe tartozó csapatként jellemezte, akiknek erős konzisztenciája van, stílusban, utánpótlásban, játékfelfogásban, szakembernevelésben.

A magyar válogatottról szólva jelezte: nem kétséges, hogy az ötvenes évek legjobb csapata a magyar válogatott volt, de Magyarország nincs ott a világbajnoki címmel rendelkező országok között. Most azért nem voltunk Katarban, mert nem tudtunk győzni, amikor kellett volna – fogalmazott.

Viszont amit látott, az arra mutat, hogy helytállhatott volna a magyar válogatott. De először jussunk ki, aztán majd meglátjuk – tette hozzá.

A miniszterelnök szerint a fejlődés útján halad a magyar futball, de rendszerváltás után legalább húsz évig mentünk befelé az erdőbe. Húsz évig tart, míg kijövünk belőle.

Kiemelte: azon az úton vagyunk, hogy 2030-ra a régi fényében ragyoghat a magyar futball. Nem lesz olyan mély a keret, mint a braziloknak vagy a franciáknak, de a legjobb csapatunk bárkivel fel tudja venni a versenyt, odáig eljuthatunk – jegyezte meg.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a klubfutball látványos, de a „pénz romboló hatásával szemben az utolsó mentsvárat a nemzeti válogatottak jelentik”. Nincs pénz, ami fölülírhatná a nemzeti mez értékét – jelentette ki.

Más idei magyar sportsikerekről szólva Orbán Viktor hangsúlyozta: a magyar sport rendkívüli erejét mutatja, hogy a felkészülés és a versenyzés szempontjából zavaros időszakban ilyen eredmények születtek.

Kitért a búcsúzó Liu-fivérekre, távozásukat úgy kommentálva, mindig szomorú, ha szétesik valami. A baj az eddigi mester, Csing Csang Lina távozásával kezdődött, az már csak következmény, hogy a versenyzőknek menniük kell a mesterük után. Azonban ha hátul, a műhelyben dolgoztak a szakemberek, akkor nem tűnünk el a korcsolyázás térképéről – vélekedett a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint még kell egy év ahhoz, hogy meg lehessen ítélni, a sportkormányzati átalakítás beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket. Most jártak le a sportági szakszövetségekkel indított hétéves fejlesztési programok is, ezeket egyenként értékelni kell, és mindenkivel most kötik meg az új két olimpiai ciklusra szóló szerződést is – sorolta a feladatokat.

Hozzátette: közben a háború következményei, a létesítmény-működtetési problémák, a magas energiaárak még velünk maradnak, 2023-ban és 2024-ben új nagy rendezvényt nem is tudnak Magyarországra hozni.

Rámutatott azonban arra, hogy 2010 után sem hallgattak azokra, akik a sportot hátra akarták sorolni. Az elmúlt nyolc-tíz évben Magyarország felépített és megrendezett mindent, amit csak lehetett. Erre a koronát az új atlétikai stadion meg az atlétikai világbajnokság teszi fel. Mert akkor már mindent rendeztünk, amit rendezni lehet és érdemes – az olimpián kívül – zárta az interjút a kormányfő.