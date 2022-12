Először láttak fenyőfát a budapesti elefántok – karácsonyoztak az állatkert lakói

A karácsonyra készülnek a Fővárosi Állatkertben: több állatot is finomságokkal díszített fenyőfákkal leptek meg a gondozók. Az elefántok, bivalyok és orrszarvúk örültek a meglepetés csemegének, de voltak, akik félve közelítettek a karácsonyi díszekhez – számoltak be róla az M1 Híradóban.

Ünnepi különlegességekkel lepték meg az állatokat

Kíváncsian szaglászták a fenyőfákat az elefántok a Fővárosi Állatkertben. A gondozók finomságokkal feldíszített karácsonyfával és egy jókora tökkel lepték meg a nagytestű állatokat.

Ezek az elefántok még nem találkoztak fenyőfával, így előszőr félve közelítették meg azokat. Egy kis idő elteltével azonban nemcsak a gyümölcsöket és a zöldségeket, hanem a fákat is vígan kezdték falatozni.

A látogatók egyetértettek azzal, hogy az állatokkal is érztessék a karácsony közeledtét.

„Szerintünk ez egy nagyon jó ötlet és természetesen támogatjuk, de szerintem ha az iskolánkból is megkérdeznének másik osztályokat, embereket, akkor szerintem ők is ugyanezt gondolnák, mert a karácsony ünnepe a szeretetről szól és ebből az állatok sem maradhatnak ki nyilván” – nyilatkozta a Híradónak két látogató.

Egy másik kifutóban is állítottak délelőtt fenyőfát. A vadbivalyok közül csak egy érdeklődő akadt, ő már első alkalommal is bátran kóstolta meg a fát, aztán egyből a levegőbe repítette azt.

Az orrszarvúak sem maradtak ki az ünnepi hangulatból. Őket is fenyőfával és rengeteg almával halmozták el az állatkert dolgozói.

Hanga Zoltán, a budapesti állatkert szóvivője azt mondta, ez az ünnepi akció nemcsak a látogatóknak segíthet ráhangolódni a karácsonyra.

„Az állatkerti állatokról való gondoskodás során az is egy fontos feladat, hogy mindig programot, elfoglaltságot találjunk az állatoknak, úgyhogy a gondozók ezt folyamatosan keresik és nyilván ez ilyenkor karácsony közeledtével, a karácsonyi hangulattal is összekapcsolódik. Egy támogatónktól több fenyőfát is kaptunk most ajándékba és ezt is föl lehetett használni az állatok környezetgazdagítására” – fogalmazott.

A fővárosi állatkert az ünnepek alatt is várja karácsonyi programokkal a látogatókat.

Kiemelt kép: Angele, a 21 éves elefánt és borjai, az ötéves Arun és a másfél éves Samu a Fõvárosi Állat- és Növénykert karácsonyi bemutatóján 2022. december 19-én. (Fotó: MTI/Kovács Attila)