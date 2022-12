Origo: Soros rengeteg pénzt fizet egy magyar propagandaoldalnak

„Soros rengeteg pénzt fizet egy magyar propagandaoldalnak, hogy az ő érdekeit szolgálja” – ezzel a címmel írta az Origo legfrissebb tényfeltáró cikkét a dollármédiáról . Az internetes újság ezúttal a Direkt36 nevű portált vette górcső alá. Azt írják róla: a lap finanszírozása döntő részben külföldről történik, ráadásul a munkatársaikat is esetenként más országokban, így gyakran a tengerentúlon képzik. Az Origo arra is emlékeztet, hogy már 2015-ben kikerült a Soros György–féle Nyílt Társadalom Alapítvány logója a Direkt36 oldalára – számolt be róla az M1 Híradója.

A Direkt36 oldal magát oknyomozó újságíró központnak nevezi. Az interneten található információk szerint 2014-ben hozták lére, 2015-től már írásokat publikál. Nem csak munkatársait, hanem támogatókat is felsorakoztatja: ezek között szinte már a kezdetektől megtalálható a Soros Györgyhöz kapcsolódó Nyílt Társadalom Alapítványok logója.

„Soros rengeteg pénzt fizet egy magyar propagandaoldalnak, hogy az ő érdekeit szolgálja” – erről vasárnap írt az Origó. A lap az elmúlt napokban a részletesen bemutatta a külföldről finanszírozott dollármédia pénzügyi hátterét.

Rámutattak:

a baloldali portálok időnként úgynevezett partneroldalakon keresztül, közvetett módon kapnak külföldi támogatást,

erre példaként a 444, a HVG és 24.hu–hoz tartozó oldalakat említették. De az Origó szerint a Telex partnere a Direkt36 is büszke arra, hogy az amerikai milliárdos pénzéből működik.

A Direkt36 úgynevezett tényfeltáró oldal, amely rendszeresen foglalkozik titkosszolgálati, nemzetbiztonsági kérdésekkel – fogalmaz az Origó, majd rámutat: az írások azonban általában különböző külföldi érdekeket képviselnek a magyar szerveket pedig támadják.

A lap úgy fogalmaz: ezek után nem meglepő, hogy döntő részben a Direkt36 finanszírozása is külföldről történik, ráadásul a munkatársaikat is esetenként más országokban, így gyakran a tengerentúlon képzik.

A Telex.hu nevű balliberális oldalról még a múlt héten derült ki, hogy Amerikából pénzelik.

Dull Szabolcs ugyanis bejelentette: csaknem 300 millió forintos támogatásából új oktatóközpontot, Telex Akadémiát indítanak, hogy tanárokat képezzenek, illetve újságírást tanítsanak 15 és 25 év közötti diákoknak. A hivatalról, amely a pénzt adja kiderült: valójában az amerikai külügyminisztérium egyik szerve.

Az Origó szerint a Direkt36-hoz is külföldi pénzek gurulhatnak. Adataik szerint: 2016-ban 50 ezer dollárt, azaz mintegy 13,6 millió forintot kaptak, hogy felépítsenek egy adatbázist a nekik adományozók névsorából. 2017-ben pedig a Soros–féle alapítvány – saját bevallásuk szerint – több mint 7 millió forintot fizetett nekik.

Az Origo rámutat: a Direkt36 2018-ban kétszer is kapott pénzt Soros szervezetétől: összesen 95 ezer dollárt, tehát több tízmillió forintot. A Soros-hálózat akkoriban visszakereshető módon is nagy erőforrásokat vetett be a kormányváltás érdekében Magyarországon.

Ennek egyik eszköze a kormánnyal szembeni médiatámadások fokozása volt.

Az Origo úgy fogalmaz: a Direkt 36 jó példa arra, amikor a külföldi finanszírozás egy dollármédiumnál a legváltozatosabb formákban nyilvánul meg. Az újságírók képzésétől a kitüntetésükig, a külföldi ösztöndíjaktól a szerkesztőség finanszírozásáig, illetve különböző nemzetközi hálózatokon keresztül indirekt módon is.

A lap szerint ráadásul a Direkt36 oldalán most is szerepel a Soros–féle alapítvány neve, tehát vélhetően jelenleg is támogatják a tevékenységüket.

