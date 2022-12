Jónak lenni jó! – elérte a 180 millió forintot a felajánlások összege a közmédia jótékonysági kampányán

Lezárult a közmédia Jónak lenni jó! kampánya: a jótékonysági programot 11. alkalommal rendezték meg. Ez idő alatt több mint kétmilliárd forint gyűlt össze a Jónak lenni jó! kampányok során. Az idei akció a fehér bot napján, október 15-én indult, a befolyt összegből pedig a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét segítik, akik a pénzből többek között vakvezető kutyákat képeznek ki, valamint olyan eszközöket vásárolnak, amelyek segítik a látássérült emberek boldogulását. A vasárnapi egész napos ünnepi műsorfolyam végéig 180 millió forint gyűlt össze.

Az ünnepi műsorfolyamról egész napos tudósításunkat ide kattintva lehet elolvasni.

Nagyné Berke Mónika, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének szolgálatvezetője a műsorban azt mondta: a Jónak lenni jó egyik célja, hogy a befolyt összegből a meglévő szolgáltatások mellett olyan újak fejlesztését támogassa, amelyek megkönnyítik a látássérült emberek önálló életét. Ilyen például a vakvezetőkutya-kiképzés vagy segédeszközök, egyebek mellett fehér botok beszerzése. Olyan tankönyvek ellőállítása, amelyet a látássérült tanulók használnak: hangoskönyvek és pontírású könyvek készítése, valamint a látássérült emberek körében népszerű távszem, amelynek segítségével okostelefonon keresztül lehet bármikor segítséget kérni látóktól.

Idén a program két nagykövete Szalai Ádám labdarúgó és Gubás Gabi színművész, a kampány fővédnöke pedig Roska Botond neurobiológus. A válogatott focista aláírt mezét ajánlotta fel a Jónak lenni jó! kampányra. A 86-szoros válogatott labdarúgó a műsorban nagy megtiszteltetésnek nevezte a felkérést. Mint mondta, fontos számára, hogy jelenlétével segítse a rászorulók mindennapjainak könnyebbé válását.

A Jónak lenni jó! jótékonysági akció minden évben az adományvonalra érkező támogatások mellett ismert emberek, szervezetek által felajánlott különleges relikviák eladásával, árverezésével is gyarapítja a támogatott szervezetnek gyűjtött összeget.

Schmitt Pál egykori köztársasági elnök, olimpia bajnok a riói olimpia eredeti fáklyáinak egyikét hozta el a vakok és gyengénlátók támogatására.

Hangsúlyozta: a sportolók csapatszellemére vezethető vissza, hogy szívesen vesznek részt karitatív kezdeményezésekben. Az élsportolók példaképeknek számítanak, és ha ők jótékonykodnak, az követendő példaként szolgálhat a fiatal generációnak és másoknak is – mondta Schmitt Pál, aki a kampányban a telefonokat is fogadta a stúdióban.

Ez a fáklya, amelyből csak egy létezik Magyarországon, és amelyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjaként kapott a szervezőbizottságtól, a legjobb helyre kerülhet – vélekedett a volt államfő.

A Magyar Posta 1,5 millió forinttal támogatja a kezdeményezést, Miklósa Erika Kossuth-, Liszt Ferenc-, és Prima Primissima díjas operaénekes egy televíziós produkcióért járó tiszteletdíját ajánlotta fel. Emellett a Magyar Tavak Fesztiváljának fővédnökeként a fesztivál sporteseményeire ingyenes nevezés lehetőségét hozta el a rászorulóknak.

Helmeczy Dorottya, a Tündérkert című nagyszabású film producere, a készülő történelmi-politikai thrillernek, a Megafilm és a közmédia közös produkciójának jelmeztárából ajánlotta fel a Bethlen Gábor feleségét, Károlyi Zsuzsannát alakító Balsai Móni füstszínű kabátját.

Novák Katalin saját kezűleg készített sálat ajánlott fel

Novák Katalin köztársasági elnök egy általa kötött sállal járul hozzá jótékonysági akcióhoz. A Győri Nemzeti Színház az Oliver című produkció utolsó elődására szóló két VIP-páholyt, valamint a színház épületében zajló exkluzív kulisszajárást ajánlott fel, míg a Magyar Batthyány Alapítvány pénzügyi támogatással segíti a MVGYOSZ munkáját.

A műsorban elhangzott, hogy az Aranybulla televízióssorozat-változatát december 25. és 30. között vetíti a Duna televízió, esténként 20 órától. A produkció a filmben szereplő, két megszentelt oroszlános zászlóval és egy különleges ólomkatonával segíti a Jónak lenni jó! kampányát.

A Béres Alapítvány idén is beszáll a jótékonysági akcióba, Béres József, a Béres Csepp feltalálójának kutatási naplójából való saját kezű jegyzetének felajánlásával.

Béres Klára, az alapítvány elnöke a műsorban elmondta: idén ünnepli a Béres Csepp ötvenedik évfordulóját, ezért egy olyan tárgyat ajánlottak fel, amely kötődik a jubileumhoz. Béres József naplójegyzete a tudós saját kezű hiteles aláírásával 1978-ban íródott, ekkor került először forgalomba a magyar humángyógyászati készítmény. Béres József olyan különleges ember volt, aki az életét mások szolgálatába állította – hangsúlyozta az alapítvány elnöke.

Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós nevében a Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ a Szojuz 36 űrhajó indítókulcsának sorszámozott, eredeti hiteles másolatával és az űrhajós által aláírt és hitelesített okirattal csatlakozott a kezdeményezéshez.

Farkas Bertalan a műsorban elmondta, hogy annak idején Szojuz űrhajót a mérnökök indították el a most felajánlott kulcs eredeti változatával. Balázs Virág, a Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ vezetője arról beszélt, hogy a központban az innovatív technológiákat mutatják be gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A gyerekek a technikai tudáson kívül robotokkal, VR-szemüveggel vagy a 3D-s nyomtatással is megismerkedhetnek. Januártól téli tábort indítanak Farkas Bertalan közreműködésével, aki a foglalkozások keretében különféle űrrel kapcsolatos tevékenységeket végez majd a gyerekekkel – mondta.

Andrea Bocelli világhírű olasz tenorista a Jónak lenni jó! jótékonysági akciónak küldött levélben köszöntötte a nézőket.

Bocelli mindannyiunkat arra emlékeztet, hogy soha ne felejtsük el gyermekkorunk tisztalelkűségét, és ezt ne csak karácsony ünnepén idézzük fel, hanem a hétköznapokon is. Az adománygyűjtő kampány részére Andrea Bocelli személyes ajándéka két, kereskedelmi forgalomban nem kapható könyvalbum a világhírű tenor saját kezű dedikálásával.

A nemrég elhunyt Mészöly Kálmán 61-szeres válogatott magyar labdarúgó, edző, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitányának özvegye, Bardi Gyöngyi egy hivatalos műsorfüzetet ajánlott fel a vakok és gyengénlátók támogatására férje dedikálásával.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára a Mészöly család nevében érkezett a stúdióba és azt mondta: Mészöly Kálmán 80. születésnapja után megkapta a Magyar Labdarugó Szövetség életműdíját, amit az Év Sportolója Gálán vehetett át. Ekkor készült az a műsorfüzet, amit most jótékonysági célra ajánlottak fel – hangsúlyozta Menczer Tamás, kiemelve: a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya életében nagy hangsúlyt fektetett az adakozásra. Kifejtette: a Vasas és a válogatott korszakos középhátvédje a Szőke Szikla becenevet azért kapta, mert nem ismert kegyelmet a pályán, kemény volt, akár sérülten is vállalta a játékot, mindig a győzelemért harcolt őszintén, tiszta szívvel, ugyanakkor az életben nagyon barátságos volt.

Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka a műsorban elmondta, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a magyar honvédség egy huszárszablya felajánlásával segíti a jótékonysági kezdeményezést. Az altábornagy azt mondta, hogy azért is csatlakoztak a kampányhoz, hogy felhívják a figyelmet arra: a magyar katonák a magyar emberek szolgálatában állnak. A huszárság a magyar emberek sajátja, amit tőlünk vett át „mindenki”, legyünk büszkék a történelmünkre és a hagyományainkra! – szólított fel Ruszin-Szendi Romulusz.

A világsztárok közül Sarah Ferguson yorki hercegné és Kate Winslet Oscar-díjas színésznő tárgyai is segítik a Jónak Lenni jó! kampányát.

Sarah Ferguson Argentínából származó kalapjára, arany karkötőjére és a Szív iránytűje című dedikált könyvére is lehet licitálni. Ezekhez jár egy kulcstartó, amely Erzsébet királynő kutyáját jelképezi a Windsor kastélyból, valamint a yorki hercegné jótékonysági alapítványait szimbolizáló piros és kék gyerekfigura. Káel Csaba filmügyi kormánybiztos ajánlotta fel a jótékonysági kampány részére a Kate Winslet által aláírt Time magazint, amelyet személyesen dedikált a kormánybiztosnak az angol színésznő.

Áder János volt államfő és felesége, Herczegh Anita évről évre hozzájárulnak a közmédia jótékonysági kampányához. Tavaly az általuk létrehozott Covid-árvákat segítő Regőczi Alapítvány javára gyűjtött támogatást a Jónak lenni jó! Ebben az évben Áder János és felesége az alapítvány nevében egy olyan focilabdát ajánlott fel, amelyet Grosics Gyula és Szepesi György dedikált 1997-ben egy FTC-Komárom FC barátságos focimeccs után.

Hercegh Anita, a Regőczi Alapítvány kuratóriumának elnöke a műsorban azt mondta: a labdát az alapítvány kapta egy támogatótól, aki hozzájárult ahhoz, hogy a relikvia a Jónak lenni jó! kampányban jót célt szolgáljon. Megköszönte a közmédia kampányának a tavalyi adománygyűjtést, és elmondta, hogy a másfél éve alakult Regőczi Alapítvány kezdetben 400-500 árvát, ma pedig már több mint 1500 rászoruló gyermeket pártfogol.

Áder János azt hangsúlyozta, hogy minden évben fontosnak tartják felhívni a figyelmet az adakozás fontosságra.

Mint mondta, az immár tizenegy éve működő Jónak lenni jó! kampányt jó kezdeményezésnek tartja, és reméli, hogy a ma már hagyományos jótékonysági akciót sokáig, a következő évtizedekben is meg tudja rendezni a közmédia.

Beszélt arról is, hogy a Regőczi Alapítvány célja a létrehozása óta változatlan: nem egyszeri alkalommal, hanem folyamatosan támogatni a gyerekeket nagykorúságukig vagy a szakma-, illetve diplomaszerzésig, hogy ne korlátozza őket álmaik megvalósításában az, hogy a koronavírus-járvány következtében valamelyik szülőt vagy mindkettőt elveszítették.

Herczegh Anita kitért arra, hogy újabb és újabb megoldásokkal próbálják fenntartani az alapítvány vállalását. A pénzbeni felajánlások mellett egyes támogatók jótékonysági divatbemutatóval vagy festményárveréssel gyűjtenek nekik, de vannak, akik a munkájukat ajánlják fel, és nyaraltatást szerveznek a gyerekeknek – mondta Herczegh Anita.

A Szerencsejáték Zrt. 9,5 millió forintot ajánlott fel, de több sportoló is csatlakozott az akcióhoz.

Szabó Gabriella olimpiai bajnok kajakos, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) marketingmunkatársa a MOB nevében egy dedikált mezt hozott a stúdióba, a relikviát egymillió forintért lehet megvásárolni.

Gurisatti Gréta olimpiai bronzérmes válogatott vízilabdázó dedikált úszódresszel járul hozzá a kezdeményezéshez. Bíró Attila, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya a 2020-as Európa-bajnokság bronzmérkőzésén használt, a kapitány és a női csapat által dedikált labdával segíti az akciót. A Ferencvárosi Tornaklub idén Vécsei Bálint mezét ajánlotta fel jótékony célra, az Európa Liga csoportgyőztes csapat tagjai aláírásával.

A közmédia célja, hogy a rendelkezésére álló valamennyi eszközzel évről évre egy jó és nemes ügy mellé álljon. A hazai médiában egyedülálló kezdeményezésnek köszönhetően az elmúlt tíz évben több mint kétmilliárd forint jutott el a rászorulókat segítő szervezetekhez.

A Jónak lenni jó projektvezetője úgy fogalmazott: példátlan összefogás valósult meg idén is. Kiderült, hogy a magyar emberekre mindig lehet számítani.

„Lehet gazdasági válság, háborús helyzet, lehet infláció, egy biztos, hogy azok akik maguk is azt érzik, hogy a nehéz helyzetben segítséget kell adni, vagy ők maguk is segítségre szorulnak, hamarabb jönnek és odaadják az 500 forintjukat, az 1000 forintjukat, vagy a 10 ezer forintjukat. Tehát mi ezért nagyon hálásak vagyunk, mert én nagyon érzem azt, hogy itt egy nagyon komoly összetartozás van és egy nagyon komoly közösségi erő, amely továbbra is él és a nehéz helyzetekben mindig előjön” – mondta el a kampányról Siklósi Beatrix projektvezető.

Az MVGYOSZ tevékenységét bárki segítheti 500 forinttal a 13600-as telefonszám hívásával és a 96-os azonosító megadásával vagy SMS-ben a 96-os szám elküldésével a 13600-as telefonszámra.