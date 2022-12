Jeles napra ébredtek szombaton a zalaegerszegiek

Zalaegerszeget először 775. évvel ezelőtt említik városként az okleveles emlékek. Ennek évfordulója alkalmából szervezett gálaműsort a város vezetése, ahol átadták a Zalaegerszegért-díjakat.

Az elismerést 1993-ban alapították. Eddig 240 magánszemély és 41 szervezet érdemelte ki. Olyanok, akik sokat tettek a városért.

Idén több nyugalmazott vezető, igazgató, orvos, muzeológus és sportoló életművét is értékelték. Kitüntetést kapott például a Zala Megyei Egészségbiztosítási Pénztár nyugalmazott igazgatója, aki ma is több civil szervezet aktív tagja. Buktáné Hetesi Magdolna az M1-nek azt mondta: életcéljának tekinti, hogy segítsen másoknak.

Mindig fontos volt számomra, hogy másokon segítsek, tulajdonképpen a pályaválasztásom is, hogy gyógyszerész pályát választottam, az is arról szól, hogy másokon segítsünk és nekem ez mindig nagyon fontos volt, hogy akár az elesetteken, akár akinek valamilyen problémája van, vagy támogatásra szorul, hogy annak valami segítséget, természetben vagy szóban vagy akár anyagilag is. Ezeket a célokat szolgálja tulajdonképpen a mostani tevékenységem is, a Karitász csoporton belül, aztán a Keresztény Értelmiségi Csoportban is aktívan részt veszek. Ezek a tevékenységek azok amelyek tulajdonképpen adnak feladatot most