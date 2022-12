Együttműködési megállapodást kötött a Pannon Egyetem és a Kaposvári Szakképzési Centrum

A jól képzett munkaerő helyben maradásának és a szakképzésből felsőoktatásban továbbtanuló hallgatók létszámának növelése érdekében együttműködési megállapodást kötött Nagykanizsán a Pannon Egyetem és a Kaposvári Szakképzési Centrum.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a nagykanizsai egyetem hosszú évek óta szoros együttműködésben áll a kaposvári szakképző centrum tagintézményeivel.

A mostani megállapodás értelmében a szakképzésben tanuló diákok továbbtanulási esélyeinek növelése érdekében a két főintézmény a kiválasztott területeken összehangolja a futó képzések tartalmi elemeit, valamint az egyetem a szakképzésben megszerzett ismeretek egy részét beszámítja a felsőoktatási tanulmányokba.

A közösen kialakított képzési program kiterjed a szakképzésben választott szakma képzési és kimeneti követelményeit meghaladó, magasabb szintű szakmai ismeretek tananyagtartalmára, órakeretére, valamint a felsőoktatási intézmény által elismert többlet szakmai tartalom igazolására, az egyetemi tanulmányok során pedig azok beszámíthatóságára.

Idézik Gelencsér Andrást, a Pannon Egyetem rektorát, aki szerint

a Pannon Egyetem hosszú évek óta egyike Magyarország legjobb egyetemeinek,

többek között az egyetemen oktatók, kutatók szakmai minősítéseinek és kutatási potenciáljának köszönhetően.

Ezt a tudást kívánják továbbadni nemcsak azoknak a fiataloknak, akik a középiskolai tanulmányaik elvégzése után egyenes úton jutnak be az egyetemre, hanem azoknak is, akik már megszerzett szakmai tudásuk bővítése céljából jelentkeznek oda.

Weimann Gáborné, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója a közleményben úgy fogalmazott: a szakképzés átalakításával megnőtt a továbbtanulási esélye az ott tanuló diákoknak. Azért is csatlakoztak a kezdeményezéshez, mert nemcsak az a céljuk, hogy piacképes szakmát szerezzenek a diákok, hanem az is, hogy a megszerzett ismereteiket akár a felsőoktatásban is kamatoztathassák.