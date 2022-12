Varga Judit: A nemzeti konzervatív kormány társadalompolitikájának középpontjában a családok támogatása áll

A nemzeti konzervatív kormány társadalompolitikájának középpontjában a családok támogatása áll – mondta Varga Judit igazságügyi miniszter a Gyermekjogok elméletben és gyakorlatban elnevezésű konferencia megnyitóján, Budapesten pénteken.

A tárcavezető beszámolt arról, hogy a kormány a GDP 5 százalékát fordítja a családok, a gyermekvállalás támogatására, és számos törvény is ezt a célt szolgálja. Hiszünk abban, hogy gyermekeink, unokáink ismét naggyá tehetik ezt az országot – mondta Varga Judit.

Ismertette: a 2014-ben hatályba lépett új polgári törvénykönyv (Ptk.) családjogi rendelkezéseinek egyik alapelve, hogy a gyermek jogait fokozottan védeni kell például szülői felügyelettel vagy a gyámsággal kapcsolatos ügyekben is. Ki kell kérni a véleményét az őt érintő ügyekben, korának, érettségének, ítélőképességének megfelelő módon be kell vonni az ilyen döntésbe. A Ptk. idei módosítása szélesítette a közös szülői felügyelet lehetőségét, váltott gondoskodásra is módot ad. Gyermekbarát meghallgatószobákat létesítettek az eljárásokba bevont kiskorúak számára, családjogi ügyekben pedig kiszélesítették az ideiglenes intézkedések és a szakpszichológiai vizsgálatok lehetőségét. A gyermekvédelmi jelzőrendszer már 4 szintű: helyi, járási, megyei és országos – fejtette ki a miniszter.

Hozzátette: a 2013-as, új büntető törvénykönyv is kiemelt védelmet biztosít a gyermekeknek, például szigorodtak a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális, pedofil bűncselekmények vagy az emberkereskedelem büntetése, a nemi élet szabadsága elleni cselekmények elkövetője pedig eltiltható bizonyos foglalkozásoktól.

Az elmúlt évtizedben, a nemzeti konzervatív kormány alatt a regisztrált bűncselekmények száma 70 százalékkal csökkent, ezzel Magyarország a világ legbiztonságosabb országai közé került – mondta el Varga Judit a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett, gyermekjogokkal foglalkozó konferenciáján.