Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Eszközeiben modern, elszánt haderőt építünk

Magyarország egy eszközeiben modernné váló, a változó világ kihívásainak megfelelő, ütőképes, komoly elrettentő erőt felmutatni képes, elszánt haderőt épít – mondta a honvédelmi miniszter csütörtökön Budapesten.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az egységes alapkiképzést teljesítő önkéntes területvédelmi tartalékos állomány katonai eskütételén, az MH Anyagellátó Raktárbázison kiemelte: a honvédek fontos és történelmi pillanatban tették le esküjüket és vállaltak katonai szolgálatot.

Emlékeztetett:

háború dúl az ország szomszédjában, ennek hatására pedig felgyorsították a haderőfejlesztést.

„Egy eszközeiben modernné váló, a változó világ kihívásainak megfelelő, ütőképes, komoly elrettentő erőt felmutatni képes, elszánt haderőt építünk, bátor, innovatív, high-tech honvédséget” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve: ehhez várja az esküt tevők elkötelezett és áldozatkész szolgálatát, kitartását és magabiztosságát.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról is beszélt, esküjükkel a katonák azt mondták ki, akár életük árán is megvédik hazánkat. „Szent, nagy szavak ezek, komoly elhatározást igénylő, karakterformáló szavak, nagyon nagy vállalás” – mondta, hozzátéve, ehhez erős akaratú emberekre van szükség, és azt kérte az esküt tevőktől, legyenek büszkék erre az elhatározásukra.

Mi pedig, az ország, hálásak vagyunk érte – jegyezte meg. A miniszter elmondta azt is, a mai napig eszébe jut saját esküje, az elkíséri azóta is az életét és igyekszik ahhoz méltón élni. Elvárja, hogy az esküt tevők is eszerint éljék mától az életüket.

A honvédelmi tárca vezetője megköszönte a katonák hozzátartozóinak támogatását, és a kiképzők magas színvonalú munkáját is, amivel átadták a katonaszakmai alapjait. „Ez a tudás most már örökre az önöké marad; önbizalmat, tartást, nyugalmat ad, olyan erőt, amire környezetük, családjuk és az ország támaszkodhat” – fogalmazott.

A miniszter a maga, a kormány és a honvédég parancsnoksága nevében azt ígérte, mindent megtesznek a szolgálat elismerése és a megfelelő körülmények biztosítása érdekében.

Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka köszöntőjében arról beszélt, az esküt tevők megerősítették akaratukat a haza védelmére, vagyis az eskü feladattal, kötelezettséggel is jár.

A parancsnok megköszönte a katonáknak, hogy a haza szolgálatát önként vállalták és azt kérte, az esküt tevők Szenteste gondoljanak azokra, akik már hozzájuk hasonlóan viselik az egyenruhát és hazájukat szolgálják.

Csütörtökön 147-en tettek esküt. Ők november 7-én vonultak be a területvédelmi zászlóaljakhoz, hogy megkezdjék alapkiképzésüket. A felkészítés hat helyszínen történt: Budapesten, Debrecenben, Szolnokon, Kecskeméten, Egerben és Várpalotán. A felkészítés egy öthetes katonai alapkiképzési és egy kéthetes lövész alapozó kiképzési ciklusból épült fel.

Az öthetes katonai alapkiképzési periódus során a résztvevők általános katonai ismereteket sajátítottak el, az eskütétel után kezdik meg a lövész alapozó kiképzést. A felkészítést követően, a szerződéses katonai szolgálatra felvett állomány jövő év januárjában kerül majd az úgynevezett műveleti besorolású (nem területvédelmi) katonai szervezethez, ahol megkezdi katonai szolgálatát.

A miniszter az eskütételt követően ünnepélyesen átadta az EU Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) katasztrófavédelmi projektjében beszerzett eszközöket.

Korábban már átadtak három közúti nyerges vonattóból és ponyvázható félpótkocsiból álló járműszerelvényt, két lánctalpas kotrót, exkavátort és három grédert (önjáró útprofilozót).

Csütörtökön nyolc önkiürítő járműszerelvényt, két 60 tonnás földmunkagép-szállító szerelvényt, három lánctalpas buldózert, három úthengert, két rakodó földmunkagépet és két közepes teljesítményű univerzális műszaki gépet adtak át.

Az eszközöket három alakulat kapja: a MH 5. Bocskai István Lövészdandár (Debrecen), a MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár és a MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred (Szentes).