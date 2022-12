Navigációs alkalmazás segíti a vak és gyengén látó utasokat a ferihegyi repülőtéren

Navigációs alkalmazás segíti a vak és gyengén látó utasokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – közölte a Budapest Airport csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a transznacionális DANOVA-projekt keretében európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően a budapesti repülőtéren minden eddiginél könnyebbé vált a kísérő nélküli tájékozódás és navigáció az érintettek számára.

Az MTI érdeklődésére a társaság közölte, a DANOVA-projekt Budapest Airport költségvetése 192 500 euró, amelynek 95 százaléka támogatás, 5 százaléka önerő. A közlemény szerint a beltéri navigációs applikációt a 2-es terminál földi oldalán már elérhetővé tették.

Az Android és iOS eszközökre is letölthető alkalmazást, az ausztrál BindiMaps nevű cég hozta Budapestre.

A hangalapú vezérlés angol nyelven működik, az utas a telefonján elérhető kisegítő szolgáltatás segítségével bediktálja az applikációba a kívánt úticélt, az alkalmazás pedig 2-4 centiméter pontossággal elnavigálja őt a kiválasztott helyszínre. A fejlesztés precizitását jól mutatja, hogy az alkalmazás a női és férfi mosdókat is megkülönbözteti.

Az alkalmazás az érkező, belvárosba igyekvő utasokat elirányítja a 100E busz megállójáig. A dedikált repülőtéri buszokon – a 200E és 100E járatokon – hangosbemondó hívja fel a figyelmet a BindiMaps letöltésére és az alkalmazás beállításának módjára.

A BindiMaps alkalmazásban egy térképalapú navigáció is elérhető, amely minden utas számára segítséget jelenthet a terminálon belüli tájékozódáshoz. Az applikációban mindemellett kerekesszékes üzemmódot is be lehet állítani, amely esetben a navigáció kikerüli a lépcsőket – írják a közleményben.

A Budapest Airport az alkalmazás népszerűségétől függően a jövőben magyar nyelven is elérhetővé teszi a programot.

Ezen felül a Budapest Airport saját beruházásként mintegy 31 ezer euró értékben 1100 méter hosszan taktilis sávokat is elhelyezett 2-es terminál tranzit területén – közölte repülőteret üzemeltető társaság. A transznacionális kezdeményezéshez és a 14 partnerből álló nemzetközi konzorciumhoz a Budapest Airport is csatlakozott, a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) közösen.

A 14 partnerből álló konzorciumot a Dubrovniki Repülőtér (Horvátország) vezeti. Tagjai a Zsolnai Repülőtér, a Budapest Airport, a Budapesti Közlekedési Központ, a Maribori Egyetem, a Bulgáriai Innováció- és Technológiaátadási Szövetség, a Vakok Horvátországi Egyesülete, az Ausztriai Vakokat és Gyengénlátókat Segítő Egyesület, a Dubrovniki Kikötői Hatóság, Maribor Város Önkormányzata, a Montenegrói Repülőterek, a Kotori Kikötő, a Szarajevói Nemzetközi Repülőtér és a Moldovai Műszaki Egyetem – tájékoztatott a Budapest Airport.

A kiemelt kép illusztráció.