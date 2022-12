Jónak lenni jó! – Saját vállalkozásában is másokon segít Babik Tamás és felesége

A Jónak lenni jó! kampányához kapcsolódóan rendkívül mély és érzelmes riportokon keresztül ismerhetjük meg a Duna Televízió és a Duna World Embermesék című riportsorozatában azoknak az embereknek az életét, akik látássérültként élik mindennapjaikat.

„Debrecenben lakunk, én, a férjem, Babik Tamás és a kislányunk, Babik Fanni. Van még egy kisfiunk is, Babik Milán. Születésem óta vagyok látássérült, hamarabb születtem meg, hét hónapra, inkubátorba helyeztek, és akkor igazából nem takarták le a szememet, és így lettem látássérült” – mutatkozott be Kenéz Kamilla. „Én alig látó vagyok, ez a vak és a gyengénlátó között van. Teljesen jól láttam régen, tehát százszázalékosan, úgy kezdett el nekem fokozatosan romlani a szemem, én még ugyanúgy megtanultam írni olvasni, mint bárki más, mire középiskolába elérkeztem, addigra már fehér botot kellett használjak” – mesélte az asszony, aki szociális munka szakon tanult az egyetemen, mellette pedig masszázstanfolyamokat és trénerképzést is végzett.

„Van egy saját vállalkozásunk is, ahol gyógyítással foglalkozunk. Több, mint tízféle szolgáltatást nyújtunk, nagyon komoly mozgásszervi panaszokat tudunk orvosolni, nemcsak masszázskrémmel és sima masszázsolajjal dolgozunk, hanem terápiás masszázsolajjal és terápiás illóolajokkal is. Mindegyik gyógynövényből van, mindig próbáljuk természetes megoldásokkal megoldani azt, amit más akár egy antibiotikummal gyógyítana” – fejtette ki.

Férje, Babik Tamás elmondta, hogy aktív álláskeresőknek oktatnak személyiségfejlesztést, önismeretet, kommunikációt, konfliktuskezelést és életvezetést is. „A vállalkozásunk mellett a látássérültek egyesületénél dolgozunk. Szoktunk tartani szemléletformáló előadásokat gyerekeknek, pont azért, hogy megismerjék azt, hogy hogyan élünk, kipróbálhatják a fehér botos közlekedést, a tapintható abécét, illetve a pontírást, ahogy olvasunk, megismerhetik, hogy miben segít a vakvezető kutya” – magyarázta.

Kapcsolódó tartalom

„Nagyon hálásak lehetünk azt gondolom, két szép, egészséges, okos, ügyes gyermekünk van, akikkel minket a Jóisten megáldott. Ugyanúgy éljük életünket, ugyanúgy megyünk értük az óvodába, iskolába, ugyanúgy leülünk velük tanulni, soha nem szenvedtek hiányt semmiben. Azt gondolom, a gyereknek a legfontosabb, hogy szeretetben, biztonságban és békében nőjön fel” – fogalmazott Kenéz Kamilla. „Számomra elszomorító, hogy nagyon sokat találkozunk diszkriminációval, előítéletekkel, megbélyegzéssel. Ha valaki látássérülttel találkozik, ugyanolyan emberként tudjon ránézni, mint bárki másra, tehát ne a látássérültet lássa benne, hanem az embert, mert azt gondolom, hogy rugalmassággal, nyitottsággal sokkal könnyebben élhetnénk” – tette hozzá.

„Fontos, hogy mi is tudjunk valami pluszt adni azoknak az embereknek, akik körülvesznek minket, ez oda-vissza kell hogy működjön. Én mindig azt szoktam mondani az embereknek, hogy mindennek van jó oldala, és azt kell megtalálni. Tudom, hogy ez nagyon nehéz, de én azt üzenem mindenkinek, hogy higgyétek el, hogy meg lehet találni, így tudunk boldog emberek lenni, és tényleg az élet egy ajándék, és úgy kell rá tekinteni, hogy a boldogság útját válasszuk” – fogalmazott Babik Tamás.

„Legyünk hálásak mindenért, amink van, ne azért sírjunk, ami nincs, annak örüljünk, ami van” – zárta kettejük gondolatait Kenéz Kamilla.

A Jónak lenni jó! idén is egész napos műsorfolyammal zárul, december 18-án vasárnap. A szervezők arra hívták fel a figyelmet, hogy rengeteg tárgyi felajánlás érkezett, ezekből többet már nem tudnak fogadni. Elsősorban anyagi támogatásra van most szükség. Segíteni a 13 600-as telefonszámon lehet a 96-os kóddal. Egy hívás vagy szöveges üzenet ötszáz forintos segítséget jelent.

Támogatni a https://mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon is lehet, ahol tárgyi felajánlásokat lehet megvásárolni.