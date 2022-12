Jónak lenni jó! – Az esélyegyenlőség nem lehet szerencse kérdése

A teljes élethez kell egy jókora adag szerencse is, akiknek ez nem adatik meg, azoknak pedig kötelességünk segíteni – erre hívták fel a figyelmet a legutóbbi Szerencse Szombat vendégei, a közmédia Jónak lenni jó! kampányának projektvezetője, Siklósi Beatrix, valamint Gubás Gabi színművész, jószolgálati nagykövet.

A Jónak lenni jó! mindig ott segít, ahol nagy szükség van rá. A közmédia Magyar Termék Nagydíjjal elismert, nemzetközi szintű adománygyűjtő akciója immár tizenegyedik éve töretlen sikerrel működik, és példaértékű összefogást valósít meg: közösségi erőt teremtve hidat képez a világ magyarsága, a támogatók és a rászorulók között. A karitatív kampány idei kedvezményezettje a vak és gyengénlátó emberek önálló életvitelét és esélyegyenlőségét segítő, nagy múltú szervezet, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) – ennek jelentőségéről a kezdeményezés projektvezetője a Duna szombati adásában beszélt.

„Tavaly a covid árváit támogató Regőczi Alapítvány volt az akció kedvezményezettje, idén pedig a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, ami már több mint 100 éve segíti látássérült embertársainkat. Bízunk benne, hogy munkájukat könnyebbé, kiszámíthatóbbá tehetjük a közmédia adománygyűjtő akciójához érkező felajánlásokkal” – mondta el a Szerencse Szombat vendégeként Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója, az akció projektvezetője. Fővédnökként Roska Botond, a látás-visszaállítás területén kutató neurológus professzor, jószolgálati nagykövetként Szalai Ádám 86-szoros válogatott labdarúgó és Gubás Gabi Jászai Mari-díjas színművész segítik a kezdeményezést. A színpadról, filmekből és szinkronszerepeiből egyaránt ismert előadóművész mindig boldogan áll a nemes ügyek mellé.

„Mióta az eszemet tudom, van egyfajta belső késztetésem, hogy segítsek azokon, akik nehéz helyzetben vannak. Attól fogva, hogy édesanyává váltam, ez az érzés fokozódott bennem. Életemben először lettem jószolgálati nagykövete a Jónak lenni jó! akciónak, ezért igyekszem arra fordítani az ismertségemet, a nyilvánosság erejét, hogy minél több jószándékú embert, adakozni vágyót aktivizáljak” – folytatta Gubás Gabi a Duna lottó show-jában, aki azt is kiemelte, jó példának tartja, hogy művészek összefognak az akció sikeréért. A közelmúltban Prima Primissima díjjal elismert Bartók Rádió a 15 millió forintos pénzjutalmát is a Jónak lenni jó!-nak adományozta. A színművész korábban egy saját felajánlást is tett; a Boeing, boeing című darabban viselt, dedikált sálját ajánlotta fel.

Az ismert emberek relikviáit a Jónak lenni jó! honlapján lehet megtekinteni, ahol a többi között Béres József kutatási naplójának részletét, Kapás Boglárka dedikált úszósapkáját és a riói olimpiai fáklyát is megvásárolhatják a segíteni vágyók.

Jónak lenni jó! – egész napos műsorfolyam december 18-án a közmédia csatornáin!