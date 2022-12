Brüsszelből jelentjük: Jóváhagyták a Magyarországot érintő megállapodásokat

Megszületett a megállapodás a Magyarországnak járó pénzekről Brüsszelben. Az uniós tagállamok nagykövetei éjszaka jóváhagyták a magyar helyreállítási tervet, így a szükséges intézkedések után Magyarország hozzáférhet az uniós forrásokhoz – számolt be róla az M1 Híradója.

Baraczka Eszter, az M1 brüsszeli tudósítója bejelentkezésében elmondta, hogy a helyreállítási terv 5,8 milliárd eurót jelent, mely forrás a koronavírus-járvány utáni gazdasági fellendítés érdekében jár Magyarországnak.

Ezen összeg 48,1 százalékát Magyarország zöldberuházásokra fogja fordítani, melyet a beadott programban vállalt. Ide tartozik többek között az elektromos hálózatok bővítése, illetve a megújuló energiák részarányának növelése is. 29,8 százalékban pedig digitális átállással kapcsolatos intézkedések lesznek benne, például az oktatás területén, amely egy nagyon hangsúlyos része a programnak – fogalmazott a tudósító.

Ami a kondícionalitási eljárást illeti – ugyanis ebben is született megállapodás tegnap este –, a tavasszal a hazánk ellen indított jogállamisági feltételességi eljárás folytatódni fog. Ezzel szemben viszont egy kedvező fordulatról is beszámolt Baraczka Eszter, ugyanis az Európai Bizottság javaslata szerint átmenetileg 7,5 milliárd euró Magyarországnak járó kohéziós forrást fagyasztottak volna be, amíg megnyugtató rendeződést nem tapasztalnak, azonban

ezt az összeget a tagállamok 6,3 milliárd euróra csökkentették, ami a hazánknak járó kohéziós források 55 százaléka.

A Tanács elismerte a Magyarország által elvégzett munkát, továbbá úgy gondolják, hogy hazánk számos törvényt meghozott annak érdekében, hogy az uniós forrásokat szabályosan használhassák fel.

Ha hazánk a továbbiakban ezeket az intézkedéseket végrehajtja, akkor a további források is feloldásra kerülhetnek, tehát ez az összeg sem vész el, a feltételek teljesítése után hozzájuthat Magyarország.

Az M1 műsorvezetőjének kérdésére, mely szerint mikor kerülhet sor a megállapodás aláírására Baraczka Eszter kiemelte, nagyköveti szintű döntés történt tegnap este, amely egy politikai megállapodásnak mondható, azonban ezt miniszteri szinten, formálisan is jóvá kell hagyni.

Ezt követően a kondícionalitási eljárás és a helyreállítási források elválnak. Ha Magyarország jelzi, hogy a kondícionalitási eljárásban valamennyi vállalását maradéktalanul végrehajtotta, akkor ezt az Európai Bizottság ellenőrzi, majd javaslatot tesz az eljárás megszüntetésére, melyben a végső döntést a tagállamok tanácsa fogja meghozni.

A helyreállítási terv esetében akkor férhetünk hozzá ehhez a bizonyos 5,8 milliárd euróhoz, hogyha megfelelünk 27 szuper-feltételnek, melyek kiterjednek az igazságszolgáltatás reformjára is. A határidő ebben az esetben március 31 – tette hozzá az M1 tudósítója.

