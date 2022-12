Attól, hogy valami használt még lehet tökéletes karácsonyi ajándék

A karácsonyi ajándékok megvásárlása sokszor komoly fejtörést okoz. Van, aki az utolsó pillanatra hagyja, míg mások már november végén, december elején letudják ezt a teendőt. Ha karácsonyi ajándékokról van szó, a legtöbb ember valami új dolgon gondolkozik. Sokan inkább már az élmény – utazás, színházjegy, étterem voucher – mellett döntenek, pedig a kettő között is lehet hasznos ajándékokat találni. Például egy használt laptop, vagy számítógép is képes ugyanakkora örömet okozni, hiszen találhatunk teljesen újszerű, kifutó darabokat is közöttük.

Tény, hogy jobb minél előbb kitalálni, mi is legyen az ajándék, és még jobb, ha valami olyasmit választunk, ami tényleg szükséges, ami nem csak ideig-óráig okoz örömet. Egy számítógép, vagy laptop épp ilyen ajándék, hiszen akár hosszú évekig is mosolyt csalhat a tulajdonosa arcára. Egy vadonatúj laptop, vagy PC azonban nem olcsó mulatság; sokszor több százezer forintba is kerülhet, ám a használt, felújított darabokat akár ennek töredékéért is be lehet szerezni. Jelenleg nem számít luxusnak, hogy egy háztartás rendelkezzen legalább egy PC-vel vagy notebokkal, ahogyan az sem, hogy mindenkinek a családban legyen egy saját gépe. A szakértők szerint az igény viszont eltérő.

„Karácsonykor a kereslet inkább a gamer PC-k és gamer laptop iránt növekszik meg, illetve az is gyakori, hogy az idősebb generációt szeretnék meglepni a fiatalabbak egy notebookkal esetleg tablettel” – mondta Tóth Roland, a Furbify marketingese.

Idén megváltozhatnak az ajándékozási szokások

Eddigi tapasztalatok alapján az év utolsó két hónapja minden szaküzletben erősebb, mint az év többi része, hiszen közeleg a karácsony. Idén viszont kicsit más a helyzet és ennek az oka is megvan.

„Számítunk némi visszaeséssel a múlt évhez képest, a megemelkedett energia árak és az attól való félelem miatt. Természetes reakció az emberektől, hogy nem élvezeti cikkre költenek elsőként. Aki mégis úgy dönt, hogy laptopot, PC-t vesz, annak valós indítéka is van rá. A szülők általában a 12-18 év körüli fiúkat ajándékozzák meg gamer PC-vel, notebookkal. A második kategóriát az idősebb generáció képezi, a számukra egyszerűbb, olcsóbb kategóriát keresnek, mivel általában csak internetezésre, képek tárolására, nézegetésére használnák a gépet. A gépeken kívül ebben az időszakban gyakoribb a gamer billentyűzet vagy egér kereslet is” – tette hozzá Tóth Roland.

Az igényeknek megfelelőt válasszunk

Ha ajándékba szeretnénk gépet vásárolni, akkor néhány dologgal érdemes tisztában lenni. A legfontosabb kérdés, hogy aki kapja, mire fogja használni, mik az igényei?

„Nem mindegy, hogy internetezésre, munkára vagy épp játékra tervezi használni. Fontos, hogy milyen legyen az optikai meghajtó, a számbillentyű, az operációs rendszer nyelve és még az is, hogy legyen-e webkamera. Ahogyan az sem mindegy, hogy egyhelyben használja, vagy utazik vele, mert utóbbi esetében egy erős akkumulátor és egy notebook táska sem árt” – mondta a Furbify marketingese.

Idén megváltozhatnak az ajándékozási szokások



Az igényeknek megfelelőt válasszunk



A használt gépet is ki lehet cserélni



Ha a fa alá szánjuk a műszaki cikket próbáljuk ki, mielőtt becsomagoljuk. A legtöbb ilyen eszköz csomagolása teljesen újszerű marad a kibontás után is. Így, ha hibát észlelünk, még van idő visszacserélni, vagy megreklamálni a terméket.

„Tapasztalataink szerint a legtöbb felhasználásra alap felszereléssel rendelkező gép is elég. Ami azt jelenti, ha valaki otthonra internetezésre keres gépet, nincs szüksége a legújabb, legmodernebb notebookra, PC-re. A legtöbb új és olcsó notebook sajnos gyenge processzorral rendelkezik. A Furbify felújított gépek java része irodai munkára van tervezve (business kategóriás), azaz masszívabbak, strapabíróbbak. Időtálló, tartós ajándék lehet” – mondta Tóth Roland, aki hozzátette, a Furbify igényre szabva kínál gépeket. Tanácsot tudnak adni a vásárlásban, két-három év garanciát vállalnak, és a kiszállítás is nagyon gyors, akár már másnapra a vásárló kezében lehet a tökéletes karácsonyi ajándék.

