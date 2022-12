Megnyílik januárban a Magyarország Segít kormányprogram keretében megvalósult konténeróvoda Zahalcon

Használatba adták a Magyarország Segít kormányprogram keretében, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet koordinálásával megvalósult konténeróvodát a bucsai régióhoz tartozó ukrajnai Zahalci településen, az intézmény januárban nyílik meg és hatvan gyermeket vár vissza.

Az ökumenikus segélyszervezet hétfőn az MTI-nek küldött közleményében azt írta, Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója Beregszászon, Lvivben, valamint Kijevben és annak térségében tett munkalátogatást a napokban, és ennek részeként adta át használatba az óvodát, ami gyorsan és kedvező irányba tereli a kistérség lakóinak az életét.

Hozzátették: a háború előtt a környékbeli falvakból gyerekek százai jártak a településen található iskolába és óvodába, így Zahalcinak nem csak a helyi lakosok, de a környező kistérség lakóinak az életében is központi szerepe van.

Előbbiek közül sokan a tanintézményekben és az azok köré épült szolgáltatási szektorban dolgoztak, míg utóbbiak Zahalciban vették igénybe az oktatási szolgáltatást, amely a biztos családi élet egyik alapja

— jegyezték meg.

Közölték: ha egy település biztonságos is, amennyiben nem indulnak újra a szolgáltatások, annak katasztrofális következményei lehetnek a településre nézve.

Az iskolapadokban és az óvodai foglalkozásokon eltöltött idő óriási jelentőséggel bír a gyermekek személyiségfejlődésére és szociális készségére, nem beszélve arról, hogy a szülőkre nagy terhet ró, ha valakinek felügyelnie kell a gyermeket otthon — hívták fel a figyelmet, megjegyezve, ez akadályozhatja a munkavállalást, az előrelépést, és végső soron elvándorláshoz vezethet.

Mivel Zahalciban a háború kitörése óta mindeddig nem volt jelenléti oktatás, a hatályos rendelkezések értelmében a tanintézmények dolgozói bérüknek csak egy részét kapják meg. Csökkentett fizetésük aligha fedezik a megélhetési költségeket. Az óvoda elindítása gazdaságilag is segíti Zahalcit és térségét — közölték.

Hozzátették:

az épület munkát, egyúttal a mentális egészség megőrzéséhez nélkülözhetetlen és hasznos tevékenységet teremt a tankerület hatvan óvodáskorú gyermek szülőjének és az értük dolgozó óvodai személyzetnek,

sőt, munkát teremtett a konténeróvoda felállításában és kivitelezésében kulcsszerepet játszó helyi vállalkozóknak és munkásoknak is. A közleményben idézték Lehel Lászlót is, aki az óvoda használatba adásakor arról beszélt: „az a legfontosabb most, hogy a lehető leggyorsabban visszatérjenek a gyerekek az óvodába”.

A tájékoztatás szerint az elnök-igazgató szólt arról is, a zahalci jelenléti oktatás újraindításával nem egyszeri támogatás történt, az ökumenikus segélyszervezet ugyanis elkötelezett a lokális szerepvállalásban, amelynek egyebek között az a célja, hogy munkát teremtsen a helyi közösségekben és fenntartható, hosszú távú eredménye legyen tevékenységének.

A kiemelt kép illusztráció.