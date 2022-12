Épül Mohács első luxus vendégháza

Mesebeli környezetben, jacuzzival és panorámaablakokkal épül a Csele-patak és a Duna találkozásánál Mohács első luxus vendégháza. Speiser Gábor és Speiser-Schell Zsanett ötletgazdák olyan helyet álmodtak meg, ahol a párok visszatalálhatnak egymáshoz. A Csele Secret Loft a városban egyedülálló felszereltséggel rendelkezik, a hölgyek pedig egy exkluzív kimonót ölthetnek magukra ott tartózkodásuk alatt. A kivitelezés már a végéhez közeledik, március 1-től pedig mindenki előtt nyitva áll majd a különleges loft ház.

Speiser Gábornak és Speiser-Schell Zsanettnek régóta közös vágya volt, hogy a Duna mentén, a vízparthoz közel kialakítsanak egy vendégházat, ami az aktív és a passzív kikapcsolódás szerelmeseinek egyaránt kielégítheti az igényeit. Olyan csendes helyet kerestek, ahová ők is szívesen ellátogatnának, hogy dolgozzanak a kapcsolatukon. Hiszik, hogy időnként jó elbújni a feltöltődés érdekében.

Álmaik helyszínére idén tavasszal leltek rá Mohácson, egy eldugott, de az élettől mégsem teljesen elszigetelt telken, 10 kilométerre egy természetvédelmi övezettől.

A korábban itt álló, romos épületet elbontották, majd egy félgalériás loft házat húztak fel a helyére, melynek a kivitelezése azóta már az utolsó stádiumban van. A Dunától mindössze 30 méterre lévő vendégház frontrésze csak nyílászáróból áll, így bámulatos kilátás nyílik a környező zöld, fás területre.

„Mondhatni csodájára járnak a környéken, hiszen Mohácson korábban hasonló beruházás még nem valósult meg. Eleve a technológia is különleges, hiszen fémszerkezetre épül fel a loft, ami most kezd még csak elterjedni az országban. A munkálatok során próbáltunk mindent helyből beszerezni, és csak azokat az elemeket hoztuk messzebbről, melyeket nem értékesítenek és gyártanak a régióban” – magyarázta Speiser Gábor.

A Csele Secreft Loft felszereltsége egyedülálló Mohácson. A házban QLED televíziót szereltek be Netflix, HBO GO és Disney+ előfizetéssel, valamint egy külön hangprojektorral az élmény fokozása érdekében. A vendégek szabadon tölthetik elektromos autójukat a nap 24 órájában, és ingyen használhatják a két vadonatúj elektromos rollert is a környék felfedezéséhez.

Speiser-Schell Zsanett elmondta, nano buborékos mikro silk technológiával ellátott jacuzzit telepítettek a vendégházban, amely ránézésre olyan, mintha az ember tejben fürödne, ráadásul a fejlesztésnek bőrfeszesítő hatása van.

Hogyan jön Mohácsra a kimonó?

Az ötletgazda házaspár a korábbi utazásai során azt tapasztalta, hogy a köntösökkel a nők rendszeresen bajlódnak a szálláshelyeken, hiszen annak vagy az anyaga nem jó, vagy hatalmas, vagy kényelmetlen. Éppen ezért inkább újragondolták ezt a kérdést és olyan exkluzív ruhadarabot készítettek, ami minden bizonnyal a hölgyek kedvére lesz majd.

A pécsi Serpente ruhamárkával kollaborációban egyedi mintát terveztek a vendégház logójának felhasználásával ás újragondolásával, ami az elsődleges visszajelzések alapján „döbbenetesen jó” lett.

Mint Speiserék fogalmaztak, ezzel egyfajta intimitást is szerettek volna megteremteni a párok számára a kikapcsolódás idejére. Hozzátették, a kimonó 100 százalékban biológiailag lebomló anyagból készül, vagyis egy év alatt lebomlik, ha valaki elássa. Mindazonáltal remélik, hogy ezek az egyedi darabok jó ideig nem kerülnek majd föld alá.

Karácsonyi ajándéknak is tökéletes lehet

Gábor és Zsanett azt mondják, a nehezén már túl vannak, hiszen egy ilyen projektnél mindig a tervezés, az engedélyeztetés és a vázszerkezet elkészítése a leghúzósabb feladat. Ezen szerencsére gond nélkül átestek és már a villamosvezetékeket is behúzták a telekre.

Január elejére a tervek szerint el is készül a loft ház, de első körben tesztüzemben működik majd, hogy véletlenül se érje a vendégeket kellemetlen meglepetés, és az esetleges hibákat javítani lehessen.

A házaspár közölte, várhatóan március elsején nyitják meg hivatalosan is a Csele Secret Loft kapuit a nagyérdemű előtt, de már akár karácsonyi ajándékként is lehet már vouchereket venni hozzájuk. Az első 15 vevő a tartózkodáson kívül ajándékba kapja majd a fentebb már említett kimonót és egy natúr bort is, hívták fel rá a figyelmet.