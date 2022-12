Wolfgang Schüssel: Több teret, levegőt kell engedni egyes országoknak

Ausztria volt szövetségi kancellárja vehette át a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, valamint a Mol Nyrt. által közösen alapított Petőfi-díjat a Terror Háza Múzeumban. Wolfgang Schüssel interjút adott a Kossuth Rádiónak.

Wolfgang Schüssel, a Petőfi-díj idei kitüntetettje 1989-től 1995-ig osztrák gazdasági miniszter, 1995 és 2000 között alkancellár és külügyminiszter, 2000 és 2007 között pedig Ausztria kancellárja volt. Schmidt Mária Széchenyi-díjas történész professzor, a XXI. Század Intézet főigazgatója köszöntőbeszédében kiemelte, hogy eddig 18-an vehették át a díjat, amelynek odaítélése során sohasem az számított, hogy ki milyen foglalkozású vagy éppen melyik nemzethez tartozik, hanem az, hogy mit tett, mondott és alkotott.

A beszélgetés itt hallgatható meg:

Interjú

Schüssel úr, Ön mindig is amellett érvelt, hogy a közép-európai országoknak össze kell fogniuk. Mit gondol, milyen szerepe van ma ennek a térségnek?

Már Alexander Humboldt, a nagy humanista kutató is azt mondta a 19. század közepén, hogy Közép-Európa, a Duna térsége a világ egyik legizgalmasabb térségévé válik, és azt gondolom, igazat mondott. Persze nem sikerülhet minden máról holnapra, de ha csak abba belegondolunk, hogy micsoda gazdasági lehetőségeink vannak itt, micsoda egyetemek, intellektuális kapacitás birtokában vagyunk, akkor bizakodnunk kell. Ez valóban egy rettentő érdekes, innovatív és szerintem nagyon magabiztos térség, melynek az európai integráció komoly lendületet ad.

Azt mondta, a szabadságról, hogy nagyon is át tudja érezni, mit jelent ez a szó nekünk, magyaroknak. Amikor leomlott végre a vasfüggöny, akkor mi magyarok úgy tekintettünk a nyugta, hogy ott vár bennünket a valódi szabadság, de ma olykor nem érezzük ezt a szabadságot az unión belül. Milyen utat kellene járni, hogy megőrizhessék az államok a szuverenitásukat?

Látnunk kell, hogy ma mindenképpen rendkívül nagy az emberek szabadsága, mind Ausztriában, mind Magyarországon vagy máshol az unióban. Nem is hasonlítható össze a nemzeti szocializmus vagy a kelet-európai szocializmus időszakával. Persze az is igaz, ahogy általában a nagy szervezetek, – és az Európai Unió intézménye ilyen –, hajlik arra, hogy túlterjessze hatalmát, túlközpontosítson. Ez így van nálunk is, vagy Németországban, ahol mindig kicsit harcolni kell a szövetségi tartományoknak és szövetségi állammal, hogy mi tehet az állam, és mi tartozik a közösségi, tartományi hatáskörbe. A szubszidiaritás elvét ezért is rendkívül fontosnak, szükségesnek tartom. Azt gondolom, hogy a jövő Európai Uniójának az a feladata, hogy a valóban nagy kérdésekre koncentráljon. Ilyen a védelmi képesség, határvédelem, a szabadságunk, biztonságunk védelme, a pénzügyi problémák kezelése, gazdasági válság vagy a járvány okozta nehézségek, kihívások kezelése, kivédése. Ezekre a kérdésekre kell az Európai Uniónak a geopolitikai vitákban az amerikaiakkal és kíniakkal szemben is választ találni. A kiegyenlítődés érdekében pedig több teret, levegőt kell engedni az egyes országoknak, nemzeteknek, az egyes kormányoknak, és az egyes térségeknek, közösségeknek is. Ha sikerül ebbe az irányba elmozdulni, akkor nem annyira aggódom a jövő miatt. Persze mindez nem természetes, hanem küzdenünk kell érte, hogy így alakuljon, de ez a politika velejárója.

Mondta is, hogy örök optimista, de most talán egy fontos fordulóponthoz érkeztünk az európai politikában. Mintha több dolog letisztult volna, amiről már régebb óta beszélünk.

Igen, megtanultuk, hogy a szabadság nem magától értetődő dolog, de azt is, hogy a demokrácia sem az, és rádöbbentünk, hogy a biztonságot nem Oroszországgal együtt, hanem Oroszországgal szemben kell megszerveznünk. Ezt én magam sem gondoltam volna még néhány hónappal ezelőtt, de beigazolódott. Ez azt jelenti, hogy erősítenünk kell a belső piacokat, a belső gazdasági motort, de erősítenünk kell az unió határainak védelmét is az illegális migrációval szemben. Fel kell fegyverezzük a hadseregeinket, és természetesen meg kell szerveznünk az európai védelmet, a NATO-n belül is, de úgy is, hogy önállóan is védelmet tudjunk biztosítani, ha az amerikaiak nem akarnának részt vállalni valamikor a védelmünkben, hiszen akkor nekünk önállóan kell képesnek lenni rá. Ezek az igazán fontos témák, és ezek teljesítése csak úgy sikerülhet, ha mint mondtam, több teret engedünk a szövetségen belül az egyes országoknak.

Mégis az látszik, hogy Európa veszít jelentőségéből, erejéből. Ön nem így látja?

Katonailag biztosan igaz ez, de gazdaságilag még messze nem látom ezt. Szerintem gazdasági értelemben Európa egyike marad a három nagy gazdasági hatalomnak az Egyesült Államok és Kína mellett. Senki más nem tud velünk lépést tartani. De az is biztos, hogy partnereket kell találnunk. A hatalmas fekete kontinens itt van az ajtónk előtt, és itt még mindig erősebbek vagyunk, mint a kínaiak, az amerikaiak pedig nem is törődnek vele. Persze a szövetségek, gazdasági kapcsolatok kiépítésére jól átgondolt, komoly tervet kell kidolgozni, és politikailag is meg kell fogalmazni a szándékot.

Néhány évvel ezelőtt még úgy fogalmazott, már nincsenek többségben a keresztény konzervatív erők Európában, de ma már úgy tűnik, hogy ezek az erők alig hallatják a hangjukat az európai politikában, vagy én látom ezt túl sötéten?

Németországban éppen egy évvel az új szövetségi kormány hivatalba lépése után, megint 30 százalék fölött van a CDU, Ausztriában mi adjuk a kancellárt, és például Görögországban és még néhány helyen keresztény demokrata, vagy néppárti kormányfő, miniszterelnök van. De azt hiszem, nem feltétlen csak a keresztény konzervatív, vagy keresztény demokrata értékrend a fontos, hanem az, hogy jövőképes politikát folytassunk. Fontos az innováció, pozitívan kell használnunk a piaci erőket. Nem tartom jónak, hogy manapság nagyon sok mindent az államra tolnak, mintha az a világ minden problémáját meg tudná oldani. Azt hiszem, a helyes politika sokkal több mindent bíz az egyes polgárokra, a vállalkozásokra, persze igyekszik közben egyensúlyt tartani, a szociális háló, a gazdasági szabadság, és a demokratikus nyitottság között. Ez a politika művészete. Persze nem könnyű, ezt én is tudom, hiszen több mint harminc évet ültem a parlamentben és húsz évet a kormányban, de tudom, hogy lehetséges.

Vagyis több felelősségvállalást vár el a polgároktól?

Igen, mindenképpen. Sokkal többször kellene felszólalniuk, és sokkal intenzívebben részt kellene venniük a társadalmi vitákban. Nagyon zavar, hogy az üzleti, gazdasági élet vezető szereplői mennyire nem törődnek a társadalmi vitákkal, problémákkal. Mindig a politikusoknak delegálják a problémákat, akik persze fontosak, de a polgári társadalom, a civil lakosság, az egyes véleményformálók szintén nagyon fontosak, hiszen a demokrácia nem a top vezetőkből táplálkozik, hanem a polgárokból. Így volt ez már 1848-ban is.

Ha már említi, akkor beszéljünk néhány szót ’48-ról, mert mégiscsak különös, hogy egy született bécsi politikus vesz át egy Petőfiről elnevezett díjat. Mit jelent Önnek itt Magyarországon átvenni egy ilyen díjat?

Nagyon sokat jelent, hiszen a polgárok szabadságért vívott harca, több mindenért folyt, a választójogért, parlamentért, gyülekezési-, és sajtószabadságért, olyan dolgokért, amelyeket a bécsiek a magyarokhoz hasonló elszántsággal akartak kivívni. Milánóban, Velencében, Prágában és persze Budapesten, Bécsben is voltak felkelések, amelyeket először vérbe fojtottak, de végeredményben mégis győzött a forradalom. Nagyon fontos elmondani, hogy ez egy pozitív forradalom volt, ami valamiért zajlott, nem csak valamivel szemben, fontos szabadságjogokért harcoltak, és ezért is tudott végeredményben győzedelmeskedni, mert a cél mindenki számára egyértelmű volt.

De mit jelent Önnek személyesen most ez a díj?

Nagyon sokat, mert én magam is megéltem 1956-ban, tizenegy évesen, hogy milyen az, amikor húsz menekült magyar rokon áll az ajtónk előtt, akik Sopronból a szovjet tankok elől menekültek. Hónapokig éltek nálunk, és nekik köszönhetően megértettem akkor, hogy mit jelent, ha valaki elveszíti a szabadságát.

Úgy érti, hogy a történelmünk közös, nem csak úgy egymás mellett zajlik?

Igen, pontosan. Nemcsak sógorok vagyunk, hanem ténylegesen barátok is, és ha tetszik, ha nem együtt élünk, szenvedünk. Talán ismét valami olyan szövetséget találunk itt az Európai Unión belül, mint egykor a monarchia idejében, de természetesen demokratikus, köztársasági alapokon.

De néha az az érzésünk, hogy Magyarország egyedül áll, ha keresztény értékekről, szuverenitásról folyik a vita. Vannak partnereink, csak halkabbak?

Engem is nagyon megrázott amikor 2004-2005-ben az új európai alapszerződést fogalmaztuk, és szerettük volna néhányan, hogy a keresztény értékekre való hivatkozás is bekerüljön, és ezt megakadályozták. Különösen Franciaország és Belgium volt ellene. Még csak meg sem említhettük, és ez akkor sokkolt, hiszen mindenki tudja, hogy ezt az Európát keresztények építették. A mai demokratikus emberi jogok a keresztény gyökerekhez, megfogalmazásokhoz nyúlnak vissza. Azt gondolom, hogy változatlanul küzdenünk kell ezekért az értékekért. A magasba kell emeljük őket, hogy megmentsük a jövő számára, hiszen ez lesz az, ami mindannyiunkat megment majd.

Tudja, mindenkivel előfordul, hogy úgy érzi, egyedül van a harcban. Mi is ezt éreztük 2000-ben a szankciókkal kapcsolatban, de ilyenkor partnert, szövetségest kell keresni. Ez mindig így van, és most is érvényes. Fontos az is, hogy az ember magabiztosan védje az igazát, de meg kell hallani azt is, ha némely kritikában van igazság, és annak a magját érdemes közösen újra gondolni. Az én benyomásom az, hogy az unión belül a jogállamisági eljárással kapcsolatban már nagyon jól közeledtek egymáshoz az álláspontok Magyarország kapcsán. Néhány kritizált pontnál komoly elmozdulás történt, és úgy látom, az utolsó körhöz értünk. Remélem, hogy végérvényesen meg is oldjuk a problémát, hiszen az ukrán háború árnyékában egyértelművé vált, hogy össze kell tartanunk, nem engedhetünk meg magunknak ilyen belső feszültségeket.