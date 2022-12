Megérkezett a tél az országba: A havazást gyakran viharos széllökések kísérik, de van ahol már hógolyózni is lehet

Advent harmadik vasárnapjára megérkezett a tél az országba, reggelre sok helyen fehérbe borult a táj. A legtöbb helyen csak néhány centiméternyi hó esett, de a magasabban fekvő, hegyvidéki területeken akár szánkózni, hógolyózni is lehet. A havazást gyakran viharos széllökések kísérik, ezért hófúvások is kialakulhatnak. Az erős szél és a havazás országszerte károkat és közlekedési nehézséget okozott, a tűzoltókat és a katasztrófavédelem munkatársait is gyakran riasztották.

Advent harmadik vasárnapjára megérkezett a tél az országba Ítéletidő tombolt a kora reggeli órákban Zirc közelében. Nem volt könnyű az autósoknak. A Csesznek felé vezető úton a hóátfúvások rendkívül megnehezítették a közlekedést. Gőzerővel dolgoztak a Magyar Közút munkagépei Dobogókőn is. Szükség is volt rájuk. Itt is téliesre fordult az időjárás. A fákat és a bokrokat több centiméter vastag hó borította már a kora reggeli órákban. A magasabban fekvő területen a havazás mellett a köd is nehezítette a közlekedést. A hegyre vezető szerpentin pedig rendkívül csúszóssá vált. Egy autó az árokba borult. A gyerekek viszont örültek a havazásnak. Izgatottan gyúrták a hógolyókat az első idei hóból. A közkedvelt kirándulóhelyre a hideg idő ellenére többen is kilátogattak. Pécsett is gyerekzsivajtól volt hangos a havas domboldal. A bátrabbak szánkóra pattanva élvezték a téliesre fordult időjárást. A korán kelők már reggel lapátolták a havat Mátraházán. A Mátrában több településre is beköszöntött a tél. Fehérbe borult Mátraszentistván is. A síparadicsomban egyelőre még pihennek a hóágyúk. A hideg idő beköszöntével azonban készülnek a nyitásra a sípark üzemeltetői. A jövő héten akár már a hóágyúzás is elindulhat. Miskolcon is havazott az éjszaka. A hó a magasabban fekvő tájakon meg is maradhat. A szakemberek arra hívják fel az autósok figyelmét, hogy a téliesre fordult időjárás miatt nyári gumival senki ne induljon útnak. Miskolc – Behavazott házak Felsőhámorban 2022. december 11-én (Fotó: MTI/Vajda János). Országos előrejelzés: Vasárnap estig Túlnyomóan borult lesz az ég, csak kisebb körzetekben, átmenetileg szakadozhat fel a felhőzet. Elszórtan alakulhatnak ki záporok, hózáporok – legnagyobb eséllyel és számban az északkeleti konvergencia mentén. Az északi, északnyugati szelet többfelé erős, az Észak-Dunántúlon és a Bodrogközben gyakran viharos lökések kísérik. Kiemelten a Bakonyban és Borsodban hordhatja a havat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul, amely a délelőtt során áll be, ezt követőn már csökken a hőmérséklet. Késő estére -5 és +2 fok közé hűl le a levegő. Vasárnap estétől hétfő reggelig Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd az éjszaka második felében a Dunántúlon csökkenhet határozottabban a felhőzet. Szórványosan fordulhat elő hózápor, havazás – a legnagyobb intenzitással északkeleten, kiemelten Borsodban eshet. Az erős, viharos északnyugati szél csak lassan veszít erejéből, de a délnyugati és északkeleti megyékben már jelentősen legyengülhet a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -6 fok között alakul. Jöhet a fejfájás is! Markáns hidegfront érte el hazánkat, emiatt hidegfronti hatásra számíthatunk. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, a szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, illetve a reflexidő is megnyúlhat – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat oldalán.