Jónak lenni jó! Átlépte a 80 millió forintot a felajánlások összege

Meghaladta a 80 millió forintot a felajánlások összege a Jónak lenni jó! kampányban. Idén a látássérülteknek gyűjt a közmédia. Jövő vasárnap egész napos műsorfolyammal készül a közmédia, ahol több különleges felajánlásra is lehet majd licitálni: például egy értékes, világbajnok postagalambra is! – számolt be róla az M1 Híradója.

Első ránézésre nem is gondolná az ember, hogy ezek a postagalambok mekkora teljesítményre képesek. Akár több száz kilométeres távolságból is hazatalálnak. Hosszú útjaik során a Föld mágnesen terének érzékelésével tájékozódnak. Sebességük pedig akár a 70-80 kilométer per órát is elérheti. A hódmezővásárhelyi Kovács Mihály már 6 éves kora óta hódol ennek a sportnak. Több száz galambos állományából már számos, világviszonylatban is elismert példány került ki. Például 2008-ban Németországban egyéniben az egyik galambja világbajnoki címet szerzett. De a 2001-es dél-Afrikai világbajnokságon aranyérmes magyar csapatban is volt galambja. Kovács Mihály egyik galambját ajánlja fel a közmédia Jónak lenni jó! kampányába. Célja elsősorban az, hogy segítsen a látássérülteknek, másodsorban pedig, hogy a felajánlott galambja erősítse bármely hazai tenyésztő állományát. „Ez a galamb, amit felajánlottam jótékonysági célra a világhírű Geerinckx-Heremans belga galambásztól származó az édesapja, és az édesanyja meg Leo Heremans, ami szintén egy világhírű galambászat Belgiumba. Ennek a két galambnak a leszármazottja ez a galamb” – mondta Kovács Mihály. A vasárnapi adventi előadáson Pregitzer Fruzsina művésznő lépett fel, aki verseket és népdalokat adott elő. Ő az előadás bevételét ajánlotta fel a közmédia kampányához. „Ami adományt az emberek adnak és meg is hirdetve, hogy ez a Jónak lenni jó! részére gyűlik az adomány, akkor ez kerüljön oda ahová kell” – mondta a színésznő. Vécsei Bálint nem mindennapi góljával nyert a Ferencváros a Monaco elleni mérkőzésen. A győztes gólszerző hazai mezét ajánlotta fel a Fradi, amit bárki megvásárolhat. Vécsei Bálint azt mondta, hogy az ünnepi időszakban fontosnak tartja, hogy örömöt okozzon másoknak. „Karácsony közeledtével ilyenkor egyre több embernek próbálunk segíteni és próbálunk is minél több embernek” – mondta a magyar válogatott labdarúgó. A jónak lenni jó weboldalán ezen kívül még számos egyedi adomány vár gazdára, ami akár karácsonyi ajándéknak is tökéletes lehet. Például ez az 1975-ben készült, tokaji bor, ami a világ egyik legkülönlegesebb bora és muzeális értéke is van. „Ez egy olyan különleges terroir helyen jött lére, amely kevés van Magyarországon és a világban pedig szinte sehol” – mondta Varjú Frigyes. „Vagy ez a sétabot, ami Törőcsik Mari művésznőé volt” – tette hozzá. A gyűjtés már majdnem elérte a 80 millió forintot. A szervezők arra hívták fel a figyelmet, hogy rengeteg tárgyi felajánlás érkezett, ezekből többet már nem tudnak fogadni. Elsősorban anyagi támogatásra van most szükség. Aki segíteni szeretne a látássérülteknek megteheti, ha tárcsázza a13-600-as adományvonalon a 96-os melléket. Egy-egy hívás 500 forintot jelent. Kapcsolódó tartalom Jónak lenni jó! A Békéscsabai Jókai Színház is csatlakozik a közmédia jótékonysági akciójához A közmédia célja, hogy a rendelkezésére álló valamennyi eszközzel évről évre egy jó és nemes ügy mellé álljon.