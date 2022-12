Áramszünet, kidőlt fák, vezetékszakadás – az erős szél és az eső alaposan megdolgoztatta a tűzoltókat

Megérkezett a tél az országba: A havazást gyakran viharos széllökések kísérik, de van ahol már hógolyózni is lehet

Advent harmadik vasárnapjára megérkezett a tél az országba, reggelre sok helyen fehérbe borult a táj. A legtöbb helyen csak néhány centiméternyi hó esett, de a magasabban fekvő, hegyvidéki területeken akár szánkózni, hógolyózni is lehet. A havazást gyakran viharos széllökések kísérik, ezért hófúvások is kialakulhatnak. Az erős szél és a havazás országszerte károkat és közlekedési nehézséget okozott, a tűzoltókat és a katasztrófavédelem munkatársait is gyakran riasztották.