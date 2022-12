Párbeszéd politikusa: Mondjátok azt, hogy a Tanítanék egy pártoktól független szakmai kezdeményezés

Baloldali pártok állhatnak a pedagógustüntetéseket szervező Tanítanék Mozgalom mögött – ezt bizonyítja az a hangfelvétel, amely a Hír TV birtokába került. Tordai Bence, a Párbeszéd társelnöke egy telefonbeszélgetésben azt kéri a mozgalom egyik tagjától, hogy ne beszéljenek a kapcsolatukról a baloldallal. Úgy fogalmaz, idézem: nektek sem jó, ha összepártozzátok magatokat, ezt akartátok elkerülni – számolt be az M1 Híradó.

Hídlezárások, forgalomkorlátozó élőláncok, botrányos diáknyilatkozatok. Így néztek ki az elmúlt hónapokban a Tanítanék Mozgalom közreműködésével szervezett tiltakozások.

A hét elején pedig a Parlament üléstermében akcióztak aktivistáik. A karzaton demonstráltak, ezért egy rövid időre félbe is kellett szakítani az ülést. A megmozdulást Tordai Bence élőben közvetítette a telefonján. Most kiderült, nem ok nélkül.

A Hír TV birtokába jutott egy hangfelvétel, amelyen a Párbeszéd társelnöke tanácsokat ad valakinek, akit a Tanítanék Mozgalom tagjának tart. A beszélgetés az alábbiak szerint zajlott:

Tordai: „Attól még, hogy kérdéseket tesznek fel nem muszáj válaszolni, én ezt tanultam meg az elmúlt években.”

Kérdező: „Csak annyian hívogatnak minket a hétfői akcióval kapcsolatban. … de akkor mit mondjunk?”

Tordai: „… azt, hogy a Tanítanék egy pártoktól független szakmai kezdeményezés.”

Tordai Bence tehát azt kéri: ne beszéljenek a kapcsolatukról a baloldali pártokkal. Konkrétan úgy fogalmaz, idézzük:

„nektek sem jó, ha összepártozzátok magatokat. … ha bárki kérdezi, ez nektek se jó, ha összepártozzátok magatokat”.

Teljes lebukás: a baloldal irányítja a tüntető álcivileket – így számolt be a hangfelvételről az Origo. A portál azt írja:

a felvétel egyértelműen bizonyítja, hogy a baloldali pártok állnak a pedagógustüntetéseket szervező Tanítanék Mozgalom mögött.

Ezt támasztja alá az is, hogy az LMP országgyűlési képviselője, Csárdi Antal közösségi oldalán elismerte: ő engedte be az aktivistákat a Parlamentbe, hogy megzavarhassák az ülést.

Egyre több jel utal arra, hogy a baloldal állhat a pedagógus és a diáktüntetések mögött

A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy az Alternatív Közgazdasági Gimnázium csütörtöki szentendrei úti demonstrációja sem volt pártoktól független. Az alapítványi intézmény igazgatója ugyanis nem más, mint Horn György, az egykori SZDSZ-es politikus, Horn Gábor testvére. Aki nemcsak iskolaigazgató, hanem tagja is a budaörsi önkormányzat oktatási bizottságának.

A baloldali politikusok rendszeresen részt is vesznek a demonstrációkon. Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter, az MSZP-s Kunhalmi Ágnes, Komjáthi Imre és a DK-s Varju László is többször jelen volt.

„Utcára magyar!” – Dobrev Klára korábban fel is szólította az embereket, hogy menjenek utcára.

A Demokratikus Koalíció kommunikációja pedig azóta sem változott. Gyurcsány Ferenc pártja a pénteki diákmegmozdulás kapcsán úgy fogalmaz: a „Demokratius Koalíció vár Téged!” Szerintük minden alkalmat ki kell használni a tiltakozásra.

Budaörsön Gyurcsány korábbi államtitkára lázítja a tanárokat – erről már a Magyar Nemzet számolt be. A portál szerint Keller László, a Medggyessy- és Gyurcsány-kormányok korábbi államtitkára az egyik budaörsi általános iskolában a szülői munkaközösség tagjaként vesz részt a pedagógustüntetések szervezésében.

A Momentum pedig péntek reggel a Dél-budai Tankerületi Központ előtt tartott demonstrációt. A párt képviselője, Tóth Endre közösségi oldalán arról beszélt, hogy magasabb fizetés jár a tanároknak.

„A kormánynak meg kellene oldani a pedagógusok bérezését, azon kívül a jutalmazási rendszert is igazságosabbá kellene cserélni” – mondta a momentumos parlamenti képviselő, Tóth Endre.

A baloldal eddig próbálta azt a látszatot kelteni, hogy csak szolidáris a pedagógusokkal és a diákokkal. Elemzők szerint azonban a most kiszivárgott hangfelvétel nem ezt mutatja.

A Hír TV megvizsgálta a Tanítanék Mozgalom honlapját is. Kiderült, hogy azt a baloldali aktivista Gulyás Márton civil szervezete, a Humán Platform üzemelteti. Az általuk összegyűjtött adatokat pedig nem más, mint az a Bajnai Gordonhoz köthető DatAdat kezeli, amely Márki-Zay Péter kampányát is segítette.