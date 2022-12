A fényezőkabinokban dől el a járműjavító műhelyek sorsa

Olyan időket élünk, amikor a vállalkozások működésének egyik legfontosabb alapja a rugalmas alkalmazkodás. Mégpedig akár egyik napról a másikra. Nem kivétel ez alól a fényezési szektor sem, ahol az újabb és újabb nehézségek immár évek óta gyors egymásutánban követik egymást, fellélegzésre sem hagyva időt. Minden korábbinál szükségesebbé vált a költségek racionalizálása és a teljesítmény optimalizálása, nemcsak a profit növelésének, de az ügyfélkör megtartásának érdekében is.



2020 tavaszától Magyarországon is kezdett egyre jobban elterjedni a koronavírus, és szerencsére már távolodó emlék az az időszak, amikor csak akkor mozdultunk ki otthonainkból, amikor az elengedhetetlen volt. A személygépkocsik a garázsban vagy utcai parkolóhelyükön pihentek napokig, hetekig vagy akár hónapokig, ami a járműjavító műhelyek számára elképesztő mértékű kiesést jelentett. Azonban mire a Covidból felocsúdtunk, az egész világra kiterjedő alapanyaghiánnyal találtuk szemben magunkat, amit a következő fázisban ezek beszerzési árának robbanásszerű emelkedése követett.

„Amikor már azt hihettük volna, hogy valamelyest enyhül a helyzet, 2022 nyarán bejelentették az energiaárakkal kapcsolatos változásokat, amelyek minden magánszemélyt és céget igen kellemetlenül érintettek. A fényezési szektor így újabb kihívás elé került, hiszen üzemeltetési költségeik között a gázfogyasztás eddig is jelentős tétel volt, az energiaárak emelkedését követően viszont ez a költség sokkoló mértékben megnövekedett” – adott képet az elmúlt időszakról Gaál Péter, az Axalta teljes termékspektrumát forgalmazó ARD Color Kft. kereskedelmi igazgatója.

Hatékonyságnövelés és/vagy költségoptimalizálás



A javítóműhelyek esetében a fényezőkabin szerepe kardinális, ez az a helyiség, ahol a fényezési folyamat nagy része zajlik, majd ezt követően itt száradnak az alkatrészek. Igen ám, de nem mindegy, hogy hány fokon és mennyi ideig. Az általános fényezőanyagok közös jellemzője, hogy a tökéletes eredmény elérése érdekében akár 60-70 Celsius-fokra kell felfűteni a fényezőkabint, ami a jelenlegi energiaárak mellett jelentős költséggel jár.

„Érdemes ma olyan technológiát választani, amely többféle döntési lehetőséget biztosít felhasználója számára. Az aktuális körülményeknek megfelelően használhatja oly módon, hogy azzal az energiafelhasználását csökkenti, de úgy is, hogy bizonyos mértékű energiamegtakarítás mellett meg tudja gyorsítani a száradási folyamatot, és ezáltal a hatékonyságát képes növelni” – fejtette ki a szakember, hozzátéve, hogy az általuk importált Axalta-termékek kedvező tulajdonsága, hogy gyorsabban száradnak azokon a bevált hőfokokon, amelyeket a fényezőműhelyek eleve használnak.

Kordában kell tartani az energiaköltségeket



Az energiaköltségeket a karosszéria-műhelyekben azon a területen kell kordában tartani, amely a legtöbb energiát használja, azaz a fényezőkabinban. Ahhoz azonban, hogy ellenőrizni tudják ezeket a költségeket, először is tudniuk kell, hogy mik a költségek, majd meg kell érteniük, hogy a különböző folyamatok hogyan befolyásolják őket. Az Axalta létrehozott egy speciális eszközt, amely már elérhető a piacon, és amelyet kifejezetten erre a célra terveztek: az Axalta Energy Scannert.

„Az Axalta Energy Scanner számos változót vizsgál, beleértve a külső levegő hőmérsékletét, a fényezőkabin hőmérsékletét, adott esetben a szárítási hőmérsékletet, a gáz- és áramköltséget, a heti munkák számát, valamint a kabin általános adatait. Ezután az eszköz kiszámítja, hogy a karosszéria-műhely mennyi időt takaríthat meg a folyamatok során, és mennyi pénzt spórolhat az energiafogyasztáson. Az Axalta Energy Scanner összehasonlítja egy karosszéria-üzem jelenlegi festékrendszerének ciklusköltségét az Axalta Alacsony Energiaigényű Gyorsjavítási technológiájának ciklusköltségével, ami egyértelmű kapacitásnövelési lehetőséget és ezáltal üzleti növekedési lehetőséget tár fel” – avatott be Gaál Péter.

Megoldás az Alacsony Energiaigényű Gyorsjavítási technológia



Az Alacsony Energiaigényű Gyorsjavítási technológia a hőmérsékletet és a környezeti páratartalmat egyaránt felhasználja a szárítási folyamat felgyorsítására, ezáltal tökéletes egyensúlyt biztosít a nagy sebesség és az alacsony szárítási energiafogyasztás között, miközben a legmagasabb minőségű felületet garantálja. Bizonyítottan körülbelül 75%-kal csökkenti a közvetlen gázüzemű fényezőkabin üzemeltetésének energiaköltségeit egy tipikus 30 perces, 60 oC-os szárítási ciklus alapján.

„Ez az egyetlen olyan javítófényezési technológia, amely alacsonyabb szárítási hőmérsékleten vagy 20 oC-os levegőn is alkalmazható, mégis rendelkezik a hagyományos rendszerek termelékenységével” – tette hozzá az ARD Color Kft. kereskedelmi igazgatója, aki csapatával a komplett fényezőpaletta elérhetőségén túlmenően teljes szolgáltatási hátteret is biztosít partnerei számára. A technológia használatának megtanításán túl a gyári előírások betartásában is számíthatnak támogatására a műhelyek.

„Ma, amikor minden forint számít, senki nem engedheti meg magának, hogy egy helyben toporogjon vagy ügyfelet veszítsen. Aki a legmodernebb technológiák alkalmazásával csökkenteni tudja a munkavégzés során felmerülő költségeit, az az árait is kedvezőbb szinten tudja tartani. Ezzel növelheti versenyképességét a piacon, és nemcsak eddigi ügyfélkörének megtartása válik elérhetővé, de vevőket fog átvonzani a konkurens javítóműhelyektől is” – hangsúlyozta Gaál Péter.

Kiemelt kép: illusztráció