Hornung Ágnes: Nyolcvan százalékkal emelkedett a bölcsődei férőhelyek száma

Európai összehasonlításban is kiemelkedő mértékben, nyolcvan százalékkal emelkedett Magyarországon a bölcsődei férőhelyek száma az elmúlt években – mondta a családokért felelős államtitkár a Gyermekfejlődési kérdőív a kisgyermekek fejlődésének nyomon követése szolgálatában című szakmai konferencián csütörtökön, a fővárosban.

Hornung Ágnes közölte, hogy 32 ezerről több mint 59 ezerre emelkedett a bölcsődei férőhelyek száma 2010 és 2022 között.

„Háromszor annyi településen érhető el most bölcsődei ellátás, mint 2010-ben. Intézményből, szolgáltatásból közel négyszer annyi van” – mondta, hozzátéve: a családbarát kormányzás jegyében nem szabad megfeledkezni a nevelők szakmai megbecsüléséről sem, ezért a kormány átfogó és jelentős béremelést valósított meg az ágazatban az elmúlt években.

„A jövőt a gyermekeink írják, az ő jólétük pedig a nemzet közös érdeke” – mondta Hornung Ágnes, aki fontosnak nevezte, hogy a férőhelyek bővítése mellett a szakmai módszereket is folyamatosan fejlesszék.

Ennek érdekében új mérőeszközt fejlesztenek ki, amelynek segítségével a bölcsődei nevelők és az óvodapedagógusok nyomon követhetik a gyermekek fejlődését, és időben kiszűrhetik az esetleges fejlődési lemaradásokat, rendellenességeket – tette hozzá az államtitkár.

A konferencia háttéranyaga szerint a bemutatott módszertani fejlesztés a gyerekek mindennapos tevékenységeinek megfigyelésén alapul. A 15-20 perc alatt kitölthető – nemzetközi trendekhez is igazodó – kérdőívek egyebek mellett a kognitív készségeket, a nyelvfejlődést, a finom- és nagymozgásokat, valamint a társas és érzelmi fejlődést vizsgálják.

Hornung Ágnes emlékeztetett, hogy a bölcsődékben és az óvodákban eddig nem állt rendelkezésre olyan egységesen elfogadott, standardizált mérőeszköz, amellyel valamennyi fejlődési területet jellemezni lehet. Az új módszertani eszköz azonban szerinte alkalmas erre a feladatra, és eredményesebbé teszi a kisgyermekek nevelését, vagyis újabb segítséget jelent a családoknak.

Az államtitkár jelezte: a kormány célkitűzései között a bölcsődei adminisztráció digitalizációja is szerepel, és ehhez az újításhoz a most kifejlesztett kérdőív is csatlakoztatható lesz.

Beszélt arról is, hogy egyre több gyermek számára a bölcsőde nyújtja az első családon kívüli szocializációs élményt, ráadásul az első évek tapasztalatai rendkívül meghatározóak a későbbi testi, lelki és szellemi fejlődés szempontjából, ezért nagyon fontos, hogy a bölcsődei nevelők megfelelő körülményeket, biztonságot teremtsenek a kicsik számára, és mielőbb felfigyeljenek az atipikus fejlődés gyanújeleire.

Kereki Judit, a Családbarát Magyarország Központ szakmai vezetője arról beszélt, hogy minél korábban beavatkoznak, annál jobb eredményeket lehet elérni a gyermekek fejlesztésében.

Ebből a szempontból a három év alatti életkor meghatározó – szögezte le.

A szakember rámutatott, hogy az új gyermekfejlődési kérdőív kifejezetten a bölcsődei nevelőknek és az óvodapedagógusoknak készült, könnyen kiértékelhető és nem okoz nehézséget a mindennapi munka elvégzése mellett. „A fejlesztésnek köszönhetően a nevelők segítséget kapnak abban is, hogy a gyermekeknél megfigyelt eltérések esetén mi a teendőjük, hová érdemes továbbküldeniük a gyermeket” – fűzte hozzá.