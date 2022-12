Elemző: Gyurcsány Ferenc pártja rátelepszik a tiltakozó pedagógusokra és diákokra

Gyurcsány Ferenc pártja rátelepszik a tiltakozó pedagógusokra és diákokra – erről beszélt az M1-nek nyilatkozó elemző azután, hogy kiderült: a Demokratikus Koalíció is mozgósít a megmozdulásokra. Csütörtökön egyébként egy olyan iskola diákjai is rendeztek útlezárást, ahol az egykori liberális párt, az SZDSZ egyik vezetőjének a testvére az igazgató – számolt be az M1 Híradó.