A rezsivédelmi alapot támogatják a szankciós üzemanyagárak extraprofitjából – Orbán Viktor a Mol-csoport igazgatósági ülésén járt

A kormány 95 százalékos extraprofitadót vetett ki a Molra, az erről szóló rendeletmódosítás szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben. Orbán Viktor miniszterelnök ma délelőtt részt vett a Mol igazgatósági ülésén is, ahol a cég vezetése a háború okozta gazdasági és energiaválság valamint a brüsszeli szankciók hatásairól illetve Magyarország energiabiztonságáról tárgyalt – számolt be az M1 Híradó.

„Az elmúlt napokban a brüsszeli kőolajszankciók hatályba léptek, bekövetkezett az, amitől tartottunk” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök a kormányülésről bejelentkezve hangsúlyozta: Mostantól szankciós benzinárak vannak érvényben egész Európában. A kormányfő egyúttal tájékoztatott arról is, hogy miként reagál a kabinet a kialakult helyzetre. A szankciós benzinárak kapcsán kiemelte: „Magyarországon az ebből keletkező extraprofitot elvonjuk és a rezsivédelmi alapba irányítjuk.”

A kormány 95 százalékos extraprofitadót vetett ki a Molra, az erről szóló rendeletmódosítás szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben – számolt be nem sokkal szerda éjfél előtt az MTI. A Távirati iroda tudósítása megerősíti Orbán Viktor korábbi bejelentését, miszerint a kormány annak érdekében módosította korábbi rendeletét, hogy a szankciós benzinárakból keletkező extraprofitot elvonja és a rezsivédelmi alapba irányítsa.

A kabinet mostani döntésével 40-ről 95 százalékra emelte a kőolajtermék-előállítóra vonatkozó extraprofit-különadó mértékét.

Orbán Viktor miniszterelnök ma a cég vezetésének meghívására részt vett a MOL-csoport igazgatósági ülésén. A kormányfőt Lantos Csaba energiaügyi minisztert, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, Orbán Balázs politikai igazgató és Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár kísérte el.

A MOL igazgatósági ülésén a vállalat hosszú távú üzleti stratégiájáról, a háború okozta gazdasági és energiaválság valamint a brüsszeli szankciók hatásairól illetve Magyarország energiabiztonságáról tárgyaltak

Két nappal a hatályba lépett kőolajszankciók után – a Mol javaslatára – a kormány megszüntette az üzemanyagár-stopot – jelentette be Gulyás Gerely Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden. A tárcavezető hozzátette: azt sikerült kiharcolni Brüsszelben, hogy Magyarország az orosz olajat behozhatja, ugyanakkor az üzemanyagpiac ellátásához importra is szükség van.

„Import nélkül nem tudjuk ellátni az üzemanyagpiacot, és miután az európai piac 10 százalékkal csökken az orosz olaj kiesésével, ez önmagában ellátásbiztonsági kérdést jelent, az elmúlt napokban világosan látszik” – fogalmazott.

Hozzátette: A gáz, az áram és a benzin árának emelkedése már korábban is megindult, de az, hogy ilyen tartós lett, egyértelműen az orosz agressziónak és az arra adott szankciós válaszoknak köszönhető.

A brüsszeli olajszankciók komoly szerepet játszottak abban, hogy Magyarországon ellátási gondok alakultak ki

– erről beszélt Hortay Olivér az M1-en. A Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág-vezetője szerint, ha nem lennének a büntetőintézkedések, akkor Magyarország importból tudta volna pótolni azt az üzemanyagmennyiséget, amelyre a százhalombattai olajfinomító kiesése, valamint a hétvégén kialakult vásárlási csúcs miatt szükség lett volna.

„Hiába harcoltunk ki mentességet és magát az olajat továbbra vásárolhatjuk Oroszországtól, egyszerűen az üzemanyagokhoz való hozzáférésünk lecsökkent. A vállalatok elkezdtek befelé termelni, tartalékolni, az európai vállalatok, és ezért az alkalmazkodó képességünk, az, hogy az ilyen nem várt helyzeteket kezeljük lecsökkent” – mondta a szakértő.

Az olajembargónak lesz egy második lépcsőfoka, február ötödikétől az unió a nyersolaj mellett az orosz olajtermékek behozatalát is megtiltja – hívta fel a figyelmet az elemző, aki hozzátette: ugyan ez alól is mentessége van Magyarországnak, ám látható, hogy az európia vállalatok már most tartalékolni kezdtek a közelgő újabb szigorítás miatt, csökkentve mindezzel Magyarország importlehetőségeit.