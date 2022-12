Egy héttel meghosszabbítja a kormány a nemzeti konzultáció kitöltési határidejét – jelentette be Szentkirályi Alexandra egy internetes videóban. A kormányszóvivő azt mondta: mindannyian érezzük a brüsszeli szankciók hatását, ezért is fontos, hogy mindenki elmondja a véleményét.

„Meghosszabbítjuk a nemzeti konzultáció kitöltési határidejét december 15-éig. Nagy az érdeklődés, naponta több tízezren küldik vissza a konzultáció, és sokan vannak még, akik vissza akarják küldeni az íveket vagy élni szeretnének az online kitöltés lehetőségével” – közölte a kormányszóvivő.

Hozzátette: mindenkinek meg akarják adni a lehetőséget, hogy elmondhassa a véleményét a brüsszeli szankciókról.

Szentkirályi Alexandra emlékeztetett rá, hogy a napokban lépett életbe a júniusban elfogadott brüsszeli olajembargó. Ez ellátási zavarokhoz és további áremelkedésekhez vezethet.

„Ezért mondjuk azt, hogy Brüsszelben irányváltásra van szükség, az újabb és újabb szankciós szólamok helyett a béke hangján kell szólni. Ha nem így tesz Európa, akkor olyan versenyképességi hátrányt szenvedhet el, ahonnan nem lehet majd visszakapaszkodni” – fogalmazott a kormányszóvivő.

„A változáshoz, ahogy ezt már korábban is láttuk, szükség van a magyar emberek hangjára is, ezért is van nagy jelentősége a nemzeti konzultációnak. A határidő meghosszabbodott, számítunk mindenki véleményére!” – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.