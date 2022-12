AM: A már meglévő állományokkal is pályázható a Baromfi állatjóléti támogatás

A már meglévő állományokkal is pályázható a Baromfi állatjóléti támogatás – közölte az agrártárca szerdán.

A közleményben felhívják az igénylők figyelmét arra, hogy a 2022. október 12-én megjelent VP3-14.1.4-22 Baromfi állatjóléti támogatás azon állományok után is igényelhető, amelyek a támogatás kezdetén már az igénylő tenyészetében voltak, és ezért, a kötelezettségvállalási időszak elején – a tartási időből kifolyólag – nem tudják teljesíteni a felhívásban előírt minimális tenyészetben tartási időt.

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. december 15-ig van lehetőség.

A késedelmesen benyújtott kérelmek az idén induló kötelezettségvállalást illetően nem vehetők figyelembe

– közölték.

Azon állományoknál, amelyek a kötelezettségvállalási időszak kezdetén már a tenyészetben voltak, és a minimális tartási idő nem teljesülne maradéktalanul, az állomány állategység értéke után időarányosan csökkentett támogatási összeg lesz kifizethető.

Az AM közlése szerint a pályázati felhívásban foglalt feltételeket (állománysűrűség, szállítások bejelentése, stb.) ezen állományok esetében is be kell tartani, valamint szükséges a felhívásban megnevezett dokumentumok kitöltése, naprakész vezetése is.

Azon állományoknál, amelyek után ugyanazon tevékenységre 2022. október 16. előtt már igényeltek állatjóléti támogatást, jelen támogatásból tört évre sem lesz lehetőség kifizetés igénylésére.

A korábbi támogatásokat árutermelő állományok esetében a tartási hely azonosító és tenyészetkód alapján, törzsállományok esetében BIR állományazonosító alapján a Magyar Államkincstár állapítja meg.

