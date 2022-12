Tiltakoznak a magyar gazdák Márki-Zay Péterék földadója ellen

Közös petícióban tiltakozik a Hódmezővásárhelyen bevezetett földadó ellen a Magosz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A Márki-Zay Péter által vezetett baloldali többségű közgyűlés novemberben döntött arról, hogy hektáronként tízezer forinttal sarcolja a gazdákat, annak ellenére, hogy a szektort idén az aszály, valamint a növekvő energia- és műtrágyaárak is komoly kihívások elé állították. Az érdekképviseletek szerint a hódmezővásárhelyi példa csak a kezdet, és a baloldal más településeken is kivetheti a földadót – számolt be az M1 Híradójában.

A szántók, a kertek és a gyümölcsösök tulajdonosainak is fizetniük kell Hódmezővásárhelyen azóta, hogy a Márki-Zay Péter vezette baloldali többségű közgyűlés november közepén földadót vetett ki a városban. A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje azzal indokolta az adót, hogy a városnak pénz kell, például szociális támogatásokra. A hektáronként csaknem tízezer forintnyi összeg Márki-Zay Péter szerint meglehetősen szerény. Hódmezővásárhely polgármestere az új adó kivetésének megszavazása előtt azt mondta: ezt az áldozatot a földtulajdonosok vállalhatják. Szakértők szerint viszont a gazdákat óriási kihívások elé állította az energiaválság: nőttek az üzemanyagköltségek és a műtrágyaárak is. Az aszály miatt ráadásul drasztikusan drágult az öntözés. Csongrád-Csanád megyében több mint százezer hektárnyi aszálykárt jelentettek a gazdák, ezt tetézi a Márki-Zay Péter-féle földadó – hívta fel a figyelmet Szél István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) megyei elnöke, aki gazdaellenesnek nevezte az intézkedést. Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke hangsúlyozta: bár az adó a földtulajdonosokat terheli, az összeg a gazdák által fizetett bérleti díjakban is megjelenik, a hatásait pedig mindenki megérzi majd. A Magosz és a NAK kedden közös petíciót indított a földadó ellen, szerintük ugyanis a hódmezővásárhelyi példa csak a kezdet. A baloldal az egész országban bevezetné a földadót, ha lehetne – mondta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos, aki leszögezte: a magyar gazdák kárára nem lehet válságot kezelni. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, hogy a gazdákkal kötött megállapodást tiszteletben tartva a kormány kiemelt társadalompolitikai feladatnak tekint minden agrárkérdést, ezért a földadó ügyében is támogatni fogja az érdekképviseleteket.