Tállai: A kormány két válságon is sikeresen átvezette az országot

Matolcsy György jegybankelnök gazdasági bizottság előtt elmondott szavairól, az energiaszegénységről és Novák Katalin köztársasági elnök tevékenységéről beszéltek a napirend előtti felszólalásokat megnyitó ellenzéki képviselők az Országgyűlésben.

Az MSZP a jegybankelnök bírálatát ismertette a plénum előtt

Vajda Zoltán (MSZP) Matolcsy Györgynek, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének hétfőn, a gazdasági bizottság előtt elmondott nyilatkozatát olvasta fel. Ismertetése szerint a jegybankelnök egyebek mellett beszélt a 2021-ben elszállt költségvetési hiányról, amelyet gazdaságpolitikai műhibának nevezett. Elmondta, jövőre 15-18 százalék lehet az infláció. Szól arról, hogy az élelmiszeripar termelékenysége a második legalacsonyabb az EU-ban, az árstopok pedig 3-4 százalékos inflációs többletet jelentenek.

Matolcsy György arról is beszélt, hogy Magyarország 2010 után nem hozta meg a jó döntéseket. A magyar gazdaság válságközeli helyzetben van, a pénzügyi-gazdasági mutatók az EU-ban a legrosszabbak közé tartoznak. Ha Magyarország folytatja ezt a gazdaságpolitikát, akkor stagfláció lesz – olvasta fel az ellenzéki politikus, aki azt kérte a kormánytól, reagáljon a jegybankelnök nyilatkozatára.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, az ellenzék arra sem képes, hogy a kormány gazdaságpolitikáját bírálja, ehhez is a jegybankelnökre van szüksége. Rámutatott arra, hogy nemrég az ellenzék még bírálta és Fidesz-pártisággal vádolta Matolcsy Györgyöt.

Szerinte most kiderült, hogy Matolcsy György mégis független, munkáját a kormánytól függetlenül végzi, és bármikor véleményt mondhat a kormány gazdaságpolitikájáról.

Az államtitkár azzal egyetértett, hogy baj van Magyarországon, Európában és a világon, a világgazdaság a recesszió felé tart. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt 12 évben a kormány két válságon is sikeresen átvezette az országot. 2010-hez képest egymillióval többen dolgoznak, 4,7 millió felett van a foglalkoztatottak száma; a magyar költségvetés és a gazdaság válságálló – mondta.

LMP: országos programok kellenek az energiaszegénység ellen

Kanász-Nagy Máté (LMP) beszélt a szerinte 800 ezer háztartást érintő energiaszegénységről, amely – mint mondta – azt jelenti, hogy a háztartás nem tudja megfelelő hőmérsékletűre fűteni a lakást, vagy aránytalanul nagy terhet jelent neki a rezsiszámlák fizetése.

A politikus közölte, a rezsicsökkentés nem segített az energiaszegénységben élőknek, mivel az, aki budai luxusvilláját fűtötte, arányaiban sokkal több rezsicsökkentésben részesült.

Az energiaszegénység megoldására javasolt országos bérlakásépítési programot, lakásfenntartási támogatást, országos szigetelési programot. Amíg az orosz gázhoz ragaszkodik az ország, drága lesz az energia és nem lesz fenntartható – mondta.

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint az LMP mindig a radikális megoldásokat helyezi előtérbe, de a fűtési szezon előtt felelős döntéseket kell hozni. Elmondta azt is, hogy 2010-ben egymillióan nem tudták megfelelően fűteni a lakásukat, ez a szám azóta a felére csökkent.

Az államtitkár rendkívül fontos vívmánynak nevezte a rezsicsökkentést. Hozzátette: míg Magyarországon 10 eurócent egy kilowattóra áram, addig Olaszországban 70 eurócent. Kiállt a paksi atomerőmű és annak bővítése mellett.

Mi Hazánk: szégyen a kormány és Novák Katalin

Dúró Dóra (Mi Hazánk) botránynak nevezte, hogy Magyarország volt családügyi minisztere, a Fidesz volt alelnöke, Novák Katalin köztársasági elnök fogadta a Háttér Társaság képviselőit. Szerinte a szervezet nemzetbiztonsági kockázatot jelent, több tevékenysége is jogszabályokba ütközik. Az államfő azt nem tartotta fontosnak, hogy a szívhangvitában megnyilvánuljon – kifogásolta, kijelentve: az államfő semmibe vette a tavaszi népszavazáson „a normális családmodell mellett kiállt 3,5 millió ember véleményét”. A köztársasági elnöknek inkább feljelentést kellett volna tennie – mondta.

Dúró Dóra azt is szóvá tette, hogy Novák Katalin a munkácsi turulszoborral kapcsolatban sem nyilvánított véleményt, sőt ellátogatott Kijevbe „a magyarellenes ukrán rezsimhez”. Azzal sem értett egyet, hogy Magyarország pénzzel támogatja „a korrupt ukrán rezsimet”, miközben a magyar gyermekek fáznak az iskolákban, vállalkozások mennek tönkre, a családoknak, a nyugdíjasoknak nehézséget okoz a megélhetés.

Szégyen a kormány és Novák Katalin, ha valóban komolyan veszik a kereszténységet, a magyar emberek érdekeinek képviseletét, akkor ennek a tettekben is meg kellene nyilvánulnia – hangoztatta Dúró Dóra.

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára közölte, Novák Katalin nem a kormányban dolgozik, annak nem tartozik beszámolási kötelességgel a tevékenységéről. Az államtitkár elvitathatatlannak nevezte azokat az eredményeket, amelyeket Novák Katalin államtitkárként, majd családügyi miniszterként ért el.

Elmondta, a magyar kormány a válságban is mindent megtesz a családpolitika folytatása érdekében, emellett célja a nyugdíjak biztosítása és a munkahelyek védelme is.

Szólt arról, hogy a családokat továbbra is támogatják a rezsicsökkentéssel; támogatják az energiaintenzív kisvállalkozásokat is, árstopokat vezettek be, és működik a tűzifaprogram is. Jelezte, a tárcánál folyamatban van a családtámogatások felülvizsgálata, azt nézik, hogy – a nehéz helyzet ellenére is – bővíthetőek-e a támogatások.

A gazdaságpolitikáról, az oktatás helyzetéről és a kormány idei teljesítményéről is beszéltek képviselők az Országgyűlés keddi ülésén, napirend előtt.

Párbeszéd: fenntarthatatlanok a vagyoni különbségek

Jámbor András (Párbeszéd) kifejtette: a kormány korábban azt ígérte, hogy nem lesznek megszorítások, de nem itt tartunk. Ma Magyarországon több százezren vannak olyan helyzetben, hogy elveszíthetik a lakhatásukat, ha nem kapnak segítséget, sok háztartás bedőlhet a válságban – vélekedett. Hozzátette: ez nem az a helyzet, amelyet a kormánypártok ígértek a kampányban.

Úgy vélte, a kormány az elmúlt 12 évben arra alapozta a gazdaságpolitikáját, hogy alacsonyan tartja a fizetéseket és ezzel hozza be a multikat.

Kiemelte: olyan helyzetbe hozta az országot a kormány, amely fenntarthatatlan, mert nem lehetnek ekkorák a vagyoni különbségek, és nem lehet alacsony fizetésekre alapozni a gazdaságot. Más módon kellene növelni a versenyképességet – mondta.

Szerinte az lenne a megoldás, hogy „fizessenek a gazdagok”. Egy válságban tőlük kell kérni, nem pedig azoktól, akik nem tudják kifizetni a válság költségeit – jelentette ki.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára úgy válaszolt, hogy a képviselő azért ülhet itt a Házban, mert a világ egyik leggazdagabb embere támogatta a baloldal kampányát, ezért képmutatás, amit most mond.

Elmondta: a baloldal kormányzása idején a háztartások alsó 40 százalékának csökkent a jövedelme, a középrétegé minimálisan nőtt, a leggazdagabbaké pedig emelkedett. 2010 után viszont a legszegényebb háztartások jövedelme nőtt a legnagyobb mértékben – közölte.

Hangsúlyozta: baloldali kormány sosem merte radikálisan emelni a minimálbért, ellenben az Orbán-kormány megtette. Amikor a baloldal van kormányon, annak mindig a nehéz helyzetben élők isszák meg a levét, míg a jelenlegi kormány segít a kiszolgáltatott helyzetben lévőknek – fogalmazott.

Jobbik: azonnal modernizálni kell az oktatást

Brenner Koloman (Jobbik) arról beszélt, hogy hétfőn a parlamentben volt egy csendes demonstráció pedagógusok részéről, és elhangzott „a Fidesz őszödi beszéde” Matolcsy György jegybankelnök szájából.

Kiemelte: egy évtizednyi forrásbőséget a kormány nem használt ki arra, hogy végrehajtsa az oktatásban szükséges átfogó modernizálást. Azonnal többet kellene költeni az oktatásra, kiemelt bérezést kell biztosítani a pedagógusoknak a leszakadó régiókban, megfelelő támogatást kell adni a kisebb településeken lévő iskoláknak és vissza kell adni az egyetemek autonómiáját; e lépések sürgős megtétele nemzeti érdek – hangoztatta.

Rétvári Bence visszautasította, hogy polgári gondolkodásból és oroszbarátságból kioktassa a képviselő a kormányt.

Közölte: a kormány legfőbb célja a béremelés, nagyarányú és gyors pedagógusbéremelést szeretnének. A kormány ezen dolgozik, miközben a Jobbik pártelnöke arra szavazott, hogy ne érkezzenek meg a szükséges uniós források Magyarországra, és az ország érdekei ellenében dolgoznak a baloldali képviselők is Brüsszelben – mondta.

Megjegyezte: az elmúlt öt évben a magyar óvodákban és iskolákban rengeteg fejlesztés valósult meg.

Momentum: nehéz év áll előttünk

Szabó Szabolcs (Momentum) az évet értékelve elmondta: a háborút Oroszország kezdte, az ukrán állampolgárok pedig a szenvedő fél. A helyes magyar reakció Oroszország kemény elítélése és

Ukrajna feltétel nélküli támogatása lehetett volna, de a kormány sajnálatos módon Putyin érdekeit szolgálja – fogalmazott.

Kiemelte: az év másik meghatározó eseménye a választás volt, amelyet követően a kormány azonnal brutális megszorításokat vezetett be, adóemelések, új adók jöttek, és mára fideszes felárat fizetünk mindenre, vagyis a kormánypártok hazudtak a kampányban és átverték a saját választóikat is.

Kitért rá: az elszabadult infláció miatt naponta nőnek az élelmiszerárak, hiány van benzinből és cukorból, mindezt pedig a kormány okozta, erről a jegybankelnök is világosan beszélt. Nem háborús, hanem fideszes infláció van – jelentette ki.

Hangsúlyozta: nehéz év áll mögöttünk, és még nehezebb év van előttünk, ilyen társadalmi, gazdasági problémák közepette pedig mindenkinek hallatnia kell a hangját.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára úgy válaszolt: a választást megelőzően a Momentum még azt hirdette, hogy nem jó taktika az ellenzéki összefogás, és nem jó összeállni Gyurcsánnyal.

Az államtitkár kifogásolta, hogy a képviselő a kárpátaljai magyarokat is megemlítette a felszólalásában, miközben – mondta – a pártja nem támogatja a határon túli magyarokat és soha nem áll melléjük.

Arról is beszélt, hogy a háború valóban tragikus fejleménye az idei évnek, de a kormány mindig azt hirdette, hogy békére van szükség, míg az ellenzék háborúpárti és fegyvereket küldene Ukrajnának.

A kormány mindent megtesz, hogy olyan szankciók ne lépjenek hatályba, amelyek az ország energiaellátását romba döntenék, azonban az ellenzék támogatja a szankciókat – közölte.

A kiemelt kép illusztráció.