Marad napközben is a fagypont alatti hőmérséklet

Időjárási helyzet Európában:

Szárazföldünk északkeleti részén továbbra is nagykiterjedésű magasnyomás található, amelyet fagyos levegő tölt ki. Hideg, téli az idő arrafelé, egyre nagyobb területen marad napközben is fagypont alatt a hőmérséklet (Oroszországban -7, -10 fokos maximumokat is regisztrálnak), az anticiklon nyugati peremén hosszan elnyúló felhősávból pedig többfelé havazik.

A kontinens délnyugati felén ugyanakkor enyhe az idő, és ciklonális hatások uralkodnak. Elsősorban az Ibériai-félszigettől délnyugatra található légörvény, illetve a Germán-lengyel-alföld fölötti ciklon felhőzetéből jelentenek többfelé esőt, záport, néhol zivatar is kialakul.

Utóbbi hidegfrontja a következő 36 órában a Kárpát-medence fölött is átvonul többfelé csapadékkal, de kedden nyugat felől már egyre nagyobb területen tisztul az idő.

Várható időjárás kedd éjfélig:

Éjszaka ismét mindenütt záródik a felhőtakaró, és nyugat felől frontális csapadékzóna érkezik, amelynek mentén többfelé várható eső, zápor, a hegyekben esetleg átmeneti havas eső, hó is lehet.

Kedden ez a csapadékrendszer fokozatosan kelet felé halad, várhatóan estére hagyja el az északkeleti tájakat. Eközben reggeltől nyugat felől fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, egyre több helyen süt ki a nap, és már inkább csak néhány futó zápor fordulhat elő. Az Észak-Dunántúlon és a középső megyékben élénk, kedden erős lökések is kísérhetik a délkeleti, majd éjszakától az északnyugatira, nyugatira forduló szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 3 és 10 fok között várható északkeleten az alacsonyabb, délnyugaton a magasabb értékekkel.