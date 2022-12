Kis odafigyeléssel jelentősen lehet faragni a fűtésszámlákon

Itthon megrohamozták a fűtésszerelőket az emberek: a legtöbben kondenzációs kazánra váltanak, de egyre többen térnek át a fatüzelésű kályhákra, és sokan vásárolnak vagy szerelnek be elektromos fűtőtesteket is. A szakemberek elismerik, hogy apró odafigyeléssel jelentősen lehet faragni a számlákon – hangzott el az M1 Híradó műsorában.

Egy keszthelyi család egy ideje elektromos radiátorokkal, vagyis a legmodernebb eszközökkel fűt. Azt mondják, nem bánják, hogy nem használnak gázt, hiszen így jóval olcsóbban jönnek ki. „Jó döntés volt az, így utólag visszagondolva, hogy nem vezettük be a gázt, illetve hogy teljesen elektromosan oldjuk meg a fűtést, hiszen most az elszabadult gázárak miatt tényleg sokat tudunk ezáltal spórolni” – mondta Égető Réka.

Naponta több kosárnyi fát rak a tűzre Nemes János és családja. Korábban gázzal és klímával is fűtöttek, de az egekbe szökő rezsiárak miatt kénytelenek voltak váltani – hatósági áras tűzifára, amellyel több százezer forintot tudnak megspórolni, hála az állami támogatásnak. „A cserépkályhának az az előnye, hogyha száraz fával fűtünk, akkor nagyon jó a hőtartása, valójában jóval olcsóbb, mint az összes többi fűtési technológia” – mondta Nemes János.

A fűtésszerelők szerint a kondenzációs kazán most az egyik legnépszerűbb fűtőberendezés. Az utóbbi időben megrohamozták őket a vevők, dupla annyit szerelnek be, mint korábban. Ezzel az eszközzel ugyanis akár 30–40 százalékkal is csökkenthető a rezsiszámla.

Sokan úgy próbálnak takarékoskodni, hogy más fűtési rendszerre váltanak, ez azonban olykor komoly veszélyekkel is járhat.

„A legtöbb kémény már évek óta nem volt használva, ellenőrizve, sőt, sokan egyenesen gázkazán helyett teszik bele a kéménybe és némely kémény alumínium, tehát ezt a hőfokot meg nem bírják az alumínium kémények és ez számtalan veszélyt jelenthet” – figyelmeztetett Szabó Sándor, a Budapesti Gázszervíz Kft. ügyvezetője.

A rezsicsökkentésről és az aktuális tudnivalókról készített kisfilmeket az MVM is. Ezekben egyebek mellett szó esik a hatósági árakról, az elszámolásokról és a díjakról is.

A rezsicsökkentés továbbra is minden magyar családnak jár az átlagfogyasztás mértékéig: 2523 kilowattóra áramot és legalább 1729 köbméter földgázt vehetnek az emberek csökkentett áron. Egy magyar család átlagosan havonta 181 ezer forintot spórol ezzel.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádióban azt mondta: ez kulcskérdés a magyar kormánynak.

„A következő évben minden forintot, sőt minden fillért a rezsivédelmi alapba kell beletennünk, azért, hogy a családokat meg tudjuk védeni a szankciók következtében egekbe felugrott energiaárakkal szemben, hogy az ország ki tudja fizetni az energiaszankciós felárat” – mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök leszögezte: másfél százalékos gazdasági növekedéssel számolnak, és ha ezt sikerül elérni, akkor meg tudják védeni a családok rezsitámogatását.

