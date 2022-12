Jónak lenni jó! – Közelít az 55 millió forinthoz a felajánlások összege, bárki segíthet és adományozhat

Közelít az 55 millió forinthoz a felajánlások összege a Jónak lenni jó! akcióban. A közmédia idén a látássérült embereknek gyűjt. Azok, akik szeretnének segíteni, a 13-600-as telefonszám 96-os mellékének hívásával tehetik meg. Minden hívás vagy sms 500 forintos támogatást jelent. Emellett várják a tárgyi felajánlásokat is. Van olyan adományozó, aki maga is látássérült – számolt be róla az M1 Híradója.

Megközelítette az 55 millió forintot a felajánlások összege a Jónak lenni jó! kampányban Hétköznapi tárgyak vannak az asztalon Réka lakásában, amelyeket ő maga készít. A látássérült lány egyedi karkötőket és kerámiákat készít. Nemrég az egyik ilyen vásáron kalandos úton jutott hozzá egy sportereklyéhez. Réka az egyik vásáron ajándékba kapott tombolajegyeket, amivel egy dedikált kézilabdát nyert. És mivel ő maga is érintett, úgy döntött, a labdát felajánlja a Jónak lenni jó! kampány részére. A programhoz évről évre csatlakoznak új segítők. De vannak olyanok is, akik évek óta rendszeresen támogatják a programot. Miklósa Erika például 10 páros belépőt adományoz a Magyar Tavak Fesztiváljára. Az opera-énekesnő bízik benne, hogy a felajánlásból befolyt összeg segíti majd a látássérülteket. Kapcsolódó tartalom Jónak lenni jó! – Közelít az 55 millió forinthoz a felajánlások összege Közelít az 55 millió forinthoz a felajánlások összege a Jónak lenni jó! kampányban. Azok, akik szeretnének segíteni, ezt a 13-600-as telefonszám 96-os mellékének hívásával tehetik meg. Minden hívás vagy sms 500 forintos támogatást jelent. Az összegyűlt pénzt a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének ajánljuk fel. A jótékonysági akció december 18-án egy egész napos műsorfolyammal zárul. A közmédia Jónak lenni jó! kampánya idén a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének gyűjt. A több mint száz éves szövetség a látássérült emberek életminőségén javít, különböző képzésekkel, programokkal vagy eszközökkel. Bárki segíthet és adományozhat, akár bankkártyás fizetéssel is, amely a szövetség honlapjáról pár kattintással elérhető. Csak a meg kell adni a szükséges adatokat és az adományozni kívánt összeget. De él az adományvonal is: aki sms-t küld vagy tárcsázza a 13-600-as telefonszámot, és beüti a 96-os kódot, az 500 forinttal támogatja a kampányt. A jótékonysági akció – ahogyan minden évben –, idén is egy egésznapos műsorfolyammal zárul, december 18-án.