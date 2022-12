Vargha Tamás: Elismerést vívtunk ki a NATO-ban

Folytatódik a haderőfejlesztési program - ennek részleteiről beszélt Vargha Tamás. Kitért arra is: „Vadai Ágnes a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára volt abban a nyolc évben, amikor megtörtént a leépítés. Fegyvernemeket, képességeket szüntettek meg, amelyek egy része még ma is hiányzik. Ha azt mondjuk, hogy ezeket elkótyavetyélték, akkor nagyon jóindulatúak vagyunk, mert mondhatnánk azt is, hogy ellopták”.

A Magyar Honvédség JAS 39 Gripen típusú vadászrepülőgépei gyakorló elfogást hajtanak végre Litvánia légterében 2022. szeptember 21-én. A magyar kontingens harmadik alkalommal védi a balti országok légterét.MTI/Ujvári Sándor A szomszédunkban zajló háború is megmutatta, milyen fontos a Magyar Honvédség, ezen belül is a légvédelem fejlesztése. Ezért hamarosan új, izraeli radarokat és amerikai–norvég légvédelmi rakétákat szereznek be a hadseregnek – mondta a Magyar Nemzetnek Vargha Tamás, a honvédelmi tárca parlamenti államtitkára. Emlékeztetett: a visegrádi országokkal megegyezés született arról, hogy együtt látják el Szlovákia légtérvédelmét, és ebben részt vesznek majd a magyar Gripenek is. Vargha Tamás szerint a kormány mindent megtesz a katonák megbecsüléséért, ezért a korábbi béremeléseket 2024-ben újabb illetményfejlesztés követi, és folytatódik a haderőfejlesztési program. Vadai Ágnes Fotó: hirado.hu Azzal kapcsolatban, hogy Vadai Ágnes, a Gyurcsány-párt árnyékkormányának „honvédelmi minisztere” szerint a polgári kormány leépítette a honvédséget, a miniszterhelyettes kijelentette: „elképesztő, hogy pont az a Vadai Ágnes vádol bennünket ezzel, aki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára volt abban a nyolc évben, amikor valóban megtörtént ez a leépítés. Fegyvernemeket, képességeket szüntettek meg, amelyek egy része még ma is hiányzik. Ha azt mondjuk, hogy ezeket elkótyavetyélték, akkor nagyon jóindulatúak vagyunk, mert mondhatnánk azt is, hogy ellopták. Hulladékkereskedőknek adták el kilós áron a haditechnikai eszközöket, de felszámolták az ezekhez tartozó katonai védelmi képességet, vagyis katonák tömege került ki a rendszerből” – sorolta az államtitkár. Megjegyezte, abban az időben tanította a Magyar Honvédség katonáit Székesfehérváron, és végigélte a leépítéseket, s „azt, ahogyan a képességekkel együtt a katonák is feleslegessé váltak az akkori vezetés számára. Emberi sorsokról döntöttek így felelőtlenül, családokat taszítva ezzel létbizonytalanságba. Aki pedig abban a politikai közösségben tevékenykedik, amely ebben részes volt, jobban tenné, ha hallgatna, ha a honvédség fejlesztéséről van szó” – fogalmazott Vargha Tamás. Kapcsolódó tartalom Vadászbombázók a magyar légtérben: látványos fotók a nemzetközi katonai gyakorlatról Látványos fotókat közölt Facebook-oldalán Magyar Honvédség szolnoki helikopterbázisa az október végén lezajlott Neptune Strike 2022 elnevezésű többnemzeti gyakorlatról, amely hazánkat is érintette. Azzal folytatta: a haderőfejlesztés összetett feladat. „Nagyon fontos része a „vas”, vagyis a haditechnika, számtalan eszközt vásárolunk folyamatosan, az önjáró tarackoktól kezdve a Leopard harckocsikon át a helikopterekig, merev szárnyú repülőgépekig. A haderőfejlesztésnek azonban része a kiképzett és jól felszerelt katona is. Kell jó XXI. századi egyéni felszerelés, ruházat, védőmellény, sisak, kommunikációs eszközök és egyéni fegyver, minden, amire a katonának szüksége van, és kell hozzá XXI. századi kiképzés is, megfelelő helyőrségekkel” – fejtette ki az államtitkár. Hangsúlyozta: „óriási elismerést vívtunk ki a NATO-ban, mert 2015-ig nem csökkent a honvédelmi költségvetés, miközben nagyon sok európai ország kevesebbet költött erre a célra. Most pedig ott tartunk, hogy már 2023-ban elérhetjük a két százalékot, vagyis egy évvel előbb, mint ahogyan ezt korábban vállaltuk.”