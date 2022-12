Szükség lesz a téli gumira – az ország egyes részein a hó is eshet

Péntek reggel borult lesz az ég. A Dunántúlon és középen többfelé, keleten, északkeleten elszórtan várható csapadék: az Észak- és Nyugat-Dunántúlon havas eső, a Dunántúli- és Északi-középhegységben és az Alpokalján havazás, másutt eső lesz a jellemző. A hegyekben pár centiméteres hóréteg kialakulhat. Az esti óráktól csökken a csapadékhajlam. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 5 fok között várható. Késő este -1, +4 fok valószínű.

Estére is marad a borult ég, párás lesz a levegő, több helyen köd is képződik. Az éjszaka első felében északkeleten lehet gyenge eső, az Északi-hegyekben havas eső, hó is. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul.