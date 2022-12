Pitti Katalin és Mándoki László is csatlakozott a Jónak lenni jó! akcióhoz

Az 50 millió forinthoz közelít a felajánlások összege a Jónak lenni jó! akcióban. A közmédia idén a látássérült embereknek gyűjt. Az adományvonalon kívül egyre több tárgyi felajánlás érkezik. A gyűjtéshez Pitti Katalin, Liszt Ferenc-díjas operaénekes, Mándoki László zenész és egy baromfi feldolgozó üzem is csatlakozott.

Az M1 riportjában bemutatott felvételek Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes egy korábbi koncertjén készültek, ahol Mosonyi Mihály: Ave Maria című művét énekelte. A művésznőnek már kiskora óta élete része a zene és a versmondás is.

Az M1-en bemutattak egy december 18-ai koncertet is, amelyet a Jónak lenni jó! javára szerveztek a görögkatolikusok.

Idén két ingyenes koncerttel is várja a zene kedvelőit, ahol adakozni lehet. Az itt befolyt összeget teljes egészében a közmédia Jónak lenni jó! kampányának ajánlja fel. A koncerten erre a Virágvasárnap című festményre is lehet licitálni, ami Ó. Szabó István alkotása.

„Gyerekekkel is lehet jönni a koncertre, mert játékos is lesz és mindenki kap egy angyalt, mert angyalvárás. Ugye a karácsony angyalokat, várjuk az angyalokat, hogy meghozzák a fát, hogy meghozzák jézust nekünk, aki azért született, hogy ami elveszett azt megtaláljuk újra” – mondta Pitti Katalin.

A közmédia Jónak lenni jó! kampánya idén a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét segíti. A befolyt összegből például vakvezető kutyákat képezhetnek ki vagy megvásárolhatják a mindennapi élethez szükséges speciális eszközöket.

Mándoki László egy nem mindennapi, kerámiából készült udu dobbal játszott több koncertjén is. Most pedig felajánlja ezt a hangszert a Jónak lenni jó! kampányban, amit bárki megvásárolhat. A zenész azt mondta, hogy az évek során rengeteg szeretetet kapott a nézőközönségétől, ezért most ő szeretne másoknak segíteni.

„Ilyen vészterhes időket élünk. Érzem annak a fontosságát, hogy ebből a sok szeretetből, amit mi évtizedeken keresztül kaptunk a közönségtől vissza is adjunk” – mondta Mándoki László.

Az M1 riportjában bemutatta a világ egyik legnagyobb és legkorszerűbb baromfiüzemét is, ahol óránként több mint 10 ezer csirkét dolgoznak fel. Az üzemben csaknem 3 ezren dolgoznak. A Bárány család immár száz éve foglalkozik baromfitenyésztéssel. Fontos számukra, hogy a sikerükön osztozzanak, ezért tavaly létrehozták a Bárány Család a Családokért Alapítványt.

A család már korábban is támogatta a közmédia kampányát. Idén az alapítványukkal ezúttal 1 millió forintot ajánlanak fel.

„A látássérültek a mindennapokban olyan nehézségekkel kell, hogy szembenézzenek, amit talán a látók el sem tudnak képzelni és ezzel a támogatással remélhetőleg a látássérültek esélyegyenlőségén lehet javítani” – mondta Bárány Lászlóné.

A kampányban megközelíti az 50 millió forintot a felajánlások összege. Aki segíteni szeretne a látássérült embereknek megteheti, ha tárcsázza a 13-600-as telefonszámon a 96-os melléket. Minden hívás vagy sms 500 forintot jelent. A jótékonysági akció idén is december 18-án egy egész napos műsorfolyammal zárul.

Kiemelt kép: Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes (szoprán), érdemes művész a Hogy volt?! című tv-műsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 3-as stúdiójában. A műsorban Lehár Ferenc zeneszerző, operettkomponista, karmester életét, munkásságát idézték fel a meghívott vendégek (fotó: MTVA/Zih Zsolt).