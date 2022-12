Orbán Viktor: Megvédjük a családok rezsitámogatását

A kormányfő kulcskérdésnek nevezte, hogy a következő évben minden forintot, sőt, minden fillért a rezsivédelmi alapba tegyenek azért, hogy a családokat meg tudják védeni a szankciók következtében „egekbe felugrott” energiaárakkal szemben.

Hangsúlyozta: ha a következő évben a vállalkozók is jól teszik a dolgukat, a munkavállalók is jól dolgoznak, és a kormány is jól dolgozik, akkor el tudják érni, hogy a magyar gazdaság ne essen recesszióba, hanem továbbra is legyen gazdasági növekedés. Hozzátette: másfél százalékos gazdasági növekedéssel számolnak, és ha ezt sikerül elérni, akkor meg tudják védeni a családok rezsitámogatását.

