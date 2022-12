Orbán Viktor: Brüsszel az országnak nem adta oda a pénzt, de a baloldal felé gurult a dollár

A brüsszeli bürokraták nem szeretik a magyar kormányt és inkább a baloldalt segítették volna a hatalomba, ezt bizonyítja a guruló dollárok ügye – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő elmondta: Jelentős előrelépés, hogy az Európai Bizottság másfél év után végre elfogadta a helyreállítási tervet. A helyreállítási alapot a koronvírus-járvány után közös hitelfelvétellel hoztuk létre, hogy megsegítsük a járvány által megtépázott európai gazdaságokat. Itt az időzítés lett volna kulcskérdés, tehát 2021-ben is ideadhatták volna a nekünk járó pénzeket. Ehhez képest mégsem tették, igazságtalanok voltak velünk szemben, amelynek egyértelműen politikai okai vannak.

„Ők nem szeretik a magyar kormányt, ők az előző választáson egy baloldali kormányt szerettek volna, ezért

nem adták oda a pénzt az országnak, viszont odagurították a dollárokat a baloldalnak, hogy megnyerjék a választást. Így állt elő a guruló dollárok ügye”

– fogalmazott a miniszterelnök.

A magyar jobboldal azonban győzött, Brüsszelnek nem tudott mást tenni mint előrángatni egy rakás feltételt, a 17 kérést teljesítettük és eljutottunk oda, hogy a bizottság végül kiválónak minősítette a magyar helyreállítási tervet.

A dollár-botrány

Márki-Zay Péter ernyőszervezete a Mindenki Magyarországa Mozgalom a kampányidőszak alatt az Egyesült Államokban februárban alapított Action For Democracy nevű NGO-tól 1,8 milliárd forintot kapott, amit itthon – megfogalmazása szerint –, kultúraváltásra fordítottak. A nemzetbiztonsági bizottság titkosszolgálati jelentések alapján azonban nyilvánosságra hozta, hogy az Amerikában élő Korányi Dávid szervezete legalább 3 milliárd forintot utalt magyar számlákra.

A guruló dollárok tényét – hosszú tagadás után – Karácsony Gergely is beismerte. A főpolgármester – akinek ernyőszervezete, a 99 Mozgalom szintén gyanúba keveredett a tiltott támogatások miatt – a fővárosi közgyűlés szerdai ülésén közölte: tudott az Action For Democracy tevékenységéről. Sőt miközben Márki-Zay Péter többször is azt hangoztatta, hogy nem politikai célokra jött a pénz, a párbeszédes politikus a Mediaworksnek már úgy fogalmazott: a támogatást lényegében az ellenzék kapta.

A baloldal kommunikációs zavarodottságára utal, hogy miközben vezetőjük, Gyurcsány Ferenc is következetesen tagadta a külföldi támogatás tényét, az MSZP-s Horváth Csaba is már arról beszélt: szerinte a hárommilliárd forintnyi külföldi pénz nem volt érezhető.

Sas Zoltán, aki egyben a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke is, az M1 stúdiójában ugyanakkor beismerte: az úgynevezett guruló dollárok nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek Magyarország szuverenitására nézve. A balliberális politikus meg is nevezte, kit tart a beavatkozási kísérlet hazai felelősének.

„Az első részjelentésben voltak valóban olyan adatok, amelyek ugye külföldi szolgálati jelenlétre utalhatnak. Ez azért kérdéses és azért lehet problémás, mert ugye ha egy magyarországi politikai szereplő – jelen esetben ugye a hódmezővásárhelyi polgármesterről beszélünk –, egy külföldi szervezettel, adott esetben egy államnak a titkosszolgálatával együttműködik, az önmagában nem jelenthet mást, mint nemzetbiztonsági kockázatot.”