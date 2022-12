Megérkezett a tél és vele a havazás! Képek és videók az idei első nagy hóesésről

Megérkezett az idei tél, már nem csak a hőmérséklet mutatja, hanem a havazás is . Kora reggel ugyanis Zalaegerszegen már nagy pelyhekben hullott a hó – számolt be róla az M1 Híradója.

„Most még megmarad a hó, de egy-két óra múlva már nem valószínű, mert Zalaegerszegen fagypont feletti a hőmérséklet. Egyébként éjszaka kezdett el havazni, azóta folyamatosan esik, az előrejelzések szerint kora délután fog elállni. Az időjárás nagyobb fennakadást sehol nem okozott, de a rendőrség a megszokottnál és a megengedettnél is lassabb, óvatosabb közlekedést javasol” – közölte a közmédia tudósítója.

Valódi, havas ébresztő érkezett a nyugati országrészbe, ahol a még fagyos részeken meg is maradhat a hó – írták az Időkép internetes honlapján, ahol több fotót is videót is megosztottak a havazásról.

Az időjárási szakportál szerint a csapadékot egy mediterrán ciklon szállítja, bár több felé esősen érkezik a téli idő.

Már nemcsak a magasabban fekvő tájakon, hegyekben, dombokon hullik a hó, hanem az alacsonyabb szinteken is. Az idő jóformán mindenütt ködös, borongós, a hőmérséklet fagypont körüli, a magasabban fekvő területeken pedig ennél is hidegebb van.

Az előrejelzések szerint napközben is mindössze plusz egy és plusz öt fok várható, ahol még nem emelkedett fagypont fölé a hőmérséklet, ott meg is marad a hó.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: MTI)